Forsikringsfusjon godkjent

Selskapet, som skal hete Fremtind, trer i kraft fra 1. januar 2019.

– Vi fikk meldingen 21. desember, og vi gleder oss nå til å realisere morgendagens forsikringsselskap. Med Fremtind vil vi få større kraft til å videreutvikle innovative og kundevennlige løsninger, og komme enda raskere på banen med nye produkter til kundene, sier Turid Grotmoll, som blir administrerende direktør for Fremtind.

Sigurd Aune trer med dette inn som konstituert administrerende direktør for SpareBank 1 Gruppen fra 1. januar.

Forsikring i bank

Fremtind vil ha om lag 900 ansatte.

Selskapet vil fra dag én være landets tredje største forsikringsselskap, det nest største i privatmarkedet, og det desidert største med distribusjon gjennom bank.

– Med Fremtind vil vi styrke distribusjonen av forsikring i bank over hele landet, gjennom bankenes til sammen 285 lokale kontorer, mobilbank, nettbank og kundesentre, sier Grotmoll.

SpareBank 1-bankene vil distribuere forsikringene fra Fremtind under SpareBank 1-merkevaren, mens DNB vil distribuere forsikringene under merkevaren DNB. For øvrig viderefører selskapet SpareBank 1 sin avtale om å levere produkter til LO-forbundenes 930 000 medlemmer gjennom merkevaren LOfavør.

Som ledd i transaksjonen er planen å fisjonere de individuelle personrisikoforsikringene fra SpareBank 1 Forsikring AS (livselskapet) og DNB Livsforsikring AS, samt de bedriftsbetalte personrisikoforsikringene fra SpareBank 1 Forsikring AS, til det fusjonerte selskapet. Denne delen av transaksjonen planlegges gjennomført i løpet av første kvartal 2019.

Innovasjon og bærekraft

Selskapets juridiske navn er Fremtind Forsikring AS.

Navnet Fremtind er satt sammen av ordene frem og tind. – Frem handler om vår satsing på datadrevet innovasjon og morgendagens kundeløsninger. Ordet tind handler om vår erfaring og grunnfjellet vi står på, bygget opp av to solide aktører, og med høyde nok til å ha perspektiv og kunne sikte langt. Fremtind skal kjennetegnes av innovasjon, fornyelse, bærekraft og partnersamarbeid, forklarer Turid Grotmoll.

Navnet er utviklet i samarbeid med byrået Volum2 og de fusjonerte selskapenes ansatte. Selskapet skal nå utarbeide en visuell profil, i samarbeid med Scandinavian Design Group (SDG).