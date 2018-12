Harstad Tidende har brutt god presseskikk

nyheter

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder flere artikler i Harstad Tidende (HT) om en politiker fra Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) som var anklaget for seksuell trakassering. Mannen ble navngitt i artiklene.

Klager er den omtalte politikeren. Han mener det har vært umulig å forsvare seg mot den kritiske omtalen og at det ikke var berettiget å identifisere ham. Klager påpeker at det er forhold som strekker seg tilbake i tid, og han mener hverken hans rolle eller de påståtte handlingene kan forsvare identifiseringen. Videre mener klager at HT ikke ga ham tilstrekkelig samtidig imøtegåelse. Klager opplyser at han kategorisk har avvist påstandene om seksuell trakassering, og han mener det burde kommet frem i alle publiseringene. Klager mener HT har fungert som et mikronstativ for varslerne og at avisen ikke har tatt hensyn til sentral informasjon som han har gitt redaksjonen. Videre mener klager at HT har vært omtankeløs, og at avisen burde opplyst at en av journalistene som har dekket saken, har bakgrunn fra AUF og Arbeiderpartiet.

Harstad Tidende avviser at god presseskikk er brutt. Avisen mener det var berettiget å identifisere klager og viser til at klager er en betrodd politiker med folkevalgt verv. HT mener videre at klager har fått imøtegå anklagene mot ham. Avisen opplyser at redaksjonen har basert seg på iTromsøs kildearbeid i flere av artiklene, ettersom de to avisene har stoffutvekslingsavtale, og at HT kontaktet klager i forbindelse med artiklene som HT selv har laget. HT opplyser også at avisen bevisst har redusert omfanget, samt detaljnivået i enkelte artikler, for å gjøre dekningen mer varsom. Avisen avviser at det var nødvendig å opplyse om journalistens politiske bakgrunn.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) har forståelse for at klager opplever dekningen som en stor belastning, men påpeker samtidig at Harstad Tidende var i sin fulle rett til å omtale saken. Utvalget understreker at pressen i noen tilfeller ikke kommer utenom å påføre enkeltpersoner belastning hvis offentligheten skal opplyses om alvorlige forhold av allmenn interesse.

Det er imidlertid avgjørende at pressen følger de etiske reglene i Vær Varsom-plakaten (VVP). VVP punkt 4.7 ber mediene være varsomme med å identifisere personer i forbindelse med klanderverdige forhold. Identifisering skal ikke gjøres for å straffe den omtalte, men må være begrunnet i lesernes behov for å vite hvem det gjelder.

Klagesaken som PFU skal vurdere, gjelder en sentral ungdomspolitiker som ble anklaget for seksuell trakassering. Politikeren var nestleder i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) og kommunestyrerepresentant for Fremskrittspartiet (Frp) i Harstad kommune. PFU påpeker at personer som besitter folkevalgte verv og har posisjoner i politikken, må akseptere et sterkere kritisk søkelys enn mange andre. Det allmenne informasjonsbehovet er ofte stort i saker som omhandler politikere, nettopp fordi deres verv avhenger av tillit fra velgerne. PFU merker seg at HT identifiserte på et tidlig stadium i saken, men sett i lys av klagers politiske rolle, mener PFU at identifiseringen var berettiget.

Klager mener HT burde opplyst at journalisten som har skrevet mange av artiklene, tidligere var aktiv i AUF og Arbeiderpartiet. Utvalget har forståelse for at det kan oppleves urimelig å bli utsatt for kritisk journalistikk av en som var politisk motstander for litt mer enn to år siden. Slik PFU ser det, var likevel ikke HT presseetisk forpliktet til å opplyse om journalistens bakgrunn, jf. punkt 2.3, om bakenforliggende forhold. Journalisten hadde ingen dobbeltrolle da artiklene ble publisert.

Et sentralt spørsmål i denne klagesaken er hvorvidt klager er gitt tilstrekkelig samtidig imøtegåelse, jf. VVP punkt 4.14, som sier at personer som utsettes for sterke beskyldninger, skal få imøtegå faktiske opplysninger. I HTs dekning ble klager utsatt for beskyldninger om seksuell trakassering av jenter i partiet. PFU understreker at klager hadde krav på å få imøtegå dette. Utvalget merker seg at HT og iTromsø, som HT har stoffutvekslingsavtale med, har kontaktet klager en rekke ganger gjennom dekningen. Klager uttaler seg også i flere av artiklene. PFU merker seg at HT dempet de konkrete påstandene i den første artikkelen, samt opplyste at klager avviste påstandene. PFU stiller seg spørrende til at klager ikke ble sitert i artikkelen, uten at utvalget mener det var brudd på god presseskikk.

Utvalget minner imidlertid om at samtidig imøtegåelse ikke bare er til for å sikre enkeltpersoners mulighet til å forsvare seg, men også for å gjøre allmennheten bedre opplyst. Punkt 4.14 må ofte sees i sammenheng med punkt 3.2, om kildebredde, fordi den anklagede parts svar gjerne vil være en viktig kilde for redaksjonen. Utvalget påpeker at klagers syn ikke kommer frem i enkelte av artiklene, til tross for at beskyldningene og angrepene mot ham var svært sterke. PFU mener avisen kunne ha vist til klagers tidligere svar i disse tilfellene, for å sikre kildebredden, jf. punkt 3.2.

Harstad Tidende har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 18. desember 2018

Alf Bjarne Johnsen, Stein Bjøntegård, Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Øyvind Kvalnes, Kristin Taraldsrud Hoff, Nina Fjeldheim