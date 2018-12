Enklere å få førerkort for lett motorsykkel og mopedbil

nyheter

Regjeringa vil no gjøre det enklere å få førarrett for lett motorsykkel for folk som allerede har førerkort for personbil.

Dette seier samferdselsminister Jon Georg Dale i samband med at Vegdirektoratet sender på høyring eit fremlegg som gjer det enklere å få førerkort for lett motorsykkel for personer som allerede har førerkort for personbil.

Det kan også bli enklere å køyre mopedbil. Det er gjort fremlegg om at aldersgrensa for førerkort for mopedbil blir senka frå 18 til 16 år samstundes som opplæringskravene blir tilpassa den nye aldersgruppa. Dei som har førerkort for traktor skal kunne utvide til mopedbil ved å ta eit tryggleikskurs.

– Mopedbiler er eit svært godt alternativ til tohjulsmoped, og mopedbiler gjer at 16-åringer kan opparbeida seg kompetanse som kjem godt med når dei seinare skal ta førerkort for vanleg bil, seier samferdselsministeren.

Også utenlandske arbeidarar som treng førerkort ved mellombels arbeid i Noreg kan få det enklere. Det er gjort fremlegg om å utvide perioden førerkort frå land utenfor EØS kan bli brukt i Noreg for personer som opphold seg i Noreg mellombels, frå tre måneder til seks måneder for dei med arbeidsløyve.

Høringsfristen er 20 februar 2019, melder Samferdselsdepartementet denne uke.