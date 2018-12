Strandspirer hedret

nyheter

Steinsland Ungdoms- og aktivitetslag ble nylig trukket ut som den heldige strandridder og vinner av 5000 kroner, melder Laila Marie Benjaminsen, daglig leder ved Frivillighetssentralen i Skånland

HRS har i samarbeid med omkringliggende kommuner gjennomført strandrydding tidligere i år, og i Skånland kommune sto frivillighetssentralen for organiseringen. Nylig ble

– Det ble organisert i roder gjennom hele kommunen og premien på 5000 kroner til ett lag eller en forening gjorde nok sitt til at over 80 mennesker var ute og ryddet strandsonen i vår, opplyser Benjaminsen.

HRS med Mariell Eriksen som prosjektleder for aksjonen har nå trukket vinneren i Skånland kommune, og Steinsland Ungdoms- og aktivitetslag ble trukket ut som den heldige strandridder og vinner av 5000 kroner.

Ordfører Helene Berg Nilsen var på plass med kake, gavesjekk og diplom under en hyggelig stund på det flotte grendehuset deres. Leder for Steinsland Ungdoms- og aktivitetslag (SUAL), Britt Fagerheim, kunne fortelle om en stor aktivitet under aksjonen, de har i mange år hatt «ruskenaksjon» der de har ryddet vei og grøfter for søppel.

– Nå utvidet de det til også å gjelde strandsonen, og sammen med sambygdingene ble det en flotte ryddedag etterfulgt av lapskaus og pølser til alle deltakere, forteller Benjaminsen

SUAL har ett betydelig aktivitetsnivå, med skidager, lotteri og messer, felles sankthans feiring, egen gapahuk med turer dit og andre aktiviteter der sambygdingene møtes. Pengepremien vil de dele med alle som var med å ryddet, og de nevnte spesielt alle barna som alltid er med og som viser stor interesse for rydding.

– På vegne av Skånland kommune gratulerer vi vinnerne og setter pris på alle som deltok under strandryddedagen 2018, sier Laila Marie Benjaminsen.