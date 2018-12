Om skuddpremie på verdens glupeste fugl som mobber og stjeler

nyheter

Normalt får politikerne seg forelagt forholdsvis byråkratiske og «tørre» saksfremlegg. Men saka om kråka vekket latteren hos flere folkevalgte. Her et lite utdrag av folkeopplysningen til politikerne fra saksbehandler og kommunens dyktige landbruksveileder Per Eldar Karlsen.

Verdens glupeste

«Kråke er den vanligste av kråkefuglene våre, og trolig den mest tilpasningsdyktige og mest utbredte arten i den norske fuglefaunaen. Den finnes langs kysten, i innlandet og på fjellet i mer eller mindre treløse områder. Hovedtyngden synes å være knyttet til bebodde strøk og områder med menneskelig virksomhet. Kråka er monogam, og paret holder trolig sammen hele livet. Legger i april – mai som oftest 4–5 blågrønne egg med mørkere flekker. Kråka er en av verdens smarteste fugler. Faktisk er det kun noen papegøyearter som er like glupe.

Stjeler og mobber

Mye tyder imidlertid på at kråkene ikke bare bruker intelligensen til det som godt er. De stjeler, mobber, angriper i flokk og klekker gjerne ut en passende hevn. Langsinte er de også, ifølge fugleforsker John Marzluff. Kråka kan bli rundt 20 år gammel. Den norske hekkebestanden har vært relativt stabil i perioden 1996–2013, og Norsk ornitologisk forening har beregnet at det hekker mellom 150 000 og 300 000 par i Norge», skrev saksbehandler i sin folkeopplysning til de folkevalgte.

– Fantastisk eksempel på bruk av besjeling, konkluderte en lattermild Kristian Eilertsen.

SV-nei til skuddpremie

Johnny Kristiansen (SV) vil ikke være med på å innføre fellingstillatelse for de tre dyreartene.

– Vi mangler tilstrekkelig dokumentasjon på at kråka hakker ut øynene på lam. Jeg synes ikke vi skal bruke kommunale penger på skuddpremie og jakt på kråke og ravn, sa Kristiansen.

Han så ingen behov for å innføre skuddpremie på småvilt, men mente eventuelle skadefugler kunne søkes om å bli tatt ut.

Det var i formannskapet tirsdag at politikerne diskuterte innføring av skuddpremie på mink, kråke og ravn.

I en høringsuttalelse har både organisasjonen Dyrenes Rett og Noah bedt kommunen avstå fra skuddpremie på de nevnte rovfugler og rovdyr.

Samtidig foreligger det uttalelser fra sauebønder som med stor sannsynlighet hevder at lam er blitt sterkt skadet av kråka.

– Det var blod i øyehulen og litt i blodårene på beina, noe som indikerer at lammet var i livet da det ble tatt. Jeg er helt sikker på at kråka har tatt lammene, var den skriftlige tilbakemeldingen fra sauebonden.

Viltnemnda har anbefalt kommunen om å innføre skuddpremie på de tre nevnte arter som en forsøksordning i to år. 10.000 kroner blir foreslått satt av til formålet. Saken skal avgjøres i formannskapet, men et flertall i formannskapet går inn for ordningen.

Varaordfører Maria Serafia Fjellstad var skikkelig usikker.

– Min kompetanse på dyrevelferd har store mangler. Derfor støtter jeg SVs forslag, sa Fjellstad