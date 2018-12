100.000 reisende fredag

nyheter

Fredag 21. desember blir den store julereisedagen med nesten 100.000 reisende til og fra Avinor Oslo lufthavn, melder Avinor denne uke.

- Denne julen ser vi at trafikken er spredt utover mange dager, slik at det ikke blir så store trafikktopper som tidligere år. Fredag 21. desember blir den eneste virkelig trafikktunge dagen med nesten 100.00 reisende, sier kommunikasjonssjef på Oslo lufthavn, Joachim Westher Andersen.

Pakk verdifulle julegaver i håndbagasjen

Har du gaver som er av høy verdi bør dette medbringes i håndbagasjen, forutsatt at det er tillatt. Merk at gaver med flytende innhold i mengder over 100 ml er ikke tillatt i håndbagasjen. Andre populær gave som spekematsett med kniver e.l. kommer heller ikke gjennom sikkerhetskontrollen.

- Våre folk er på jobb for de reisende og ønsker at de skal få en best mulig reise hjem til jul. Derfor er det ekstra kjedelig for oss når vi må åpne og eventuelt fjerne deler av julegaven. Det er ingen god følelse for sikkerhetskontrollørene og ingen god opplevelse for passasjerene, forklarer Andersen.

Mat er i utgangspunktet tillatt i håndbagasjen, men krem klassifiseres som flytende, så kremkaker bør vertskapet stå for dit man skal. Det kan også være lurt å bruke god emballasje og pakke inn julegaver som kan knuse.

Fra 20. desember og frem til julaften kan alle som reiser med nisselue benytte egne sluser i sikkerhetskontrollen. Disse er godt merket og nisseslusene blir mer populære for hvert år hos de reisende.

- Dette har blitt en hyggelig tradisjon som etter hvert har blitt ganske godt kjent. Jo flere som reiser med nisselue, jo bedre stemning får vi på flyplassen. Vi synes det er fint hvis man kan starte juleferien sin hos oss, sier Andersen.

Julegave til reisende

Tidligere denne julen kom det en liten julegave til alle reisende, da Oslo lufthavn annonserte at det er installert rullefortau ut til B-gatene.

- Vi har tatt til oss de reisendes tilbakemelding om gangavstanden, og håper at de som skal fly fra våre B-gater i julen og fremover kan glede seg over at de nå kan komme seg raskere gjennom gangbroen, forklarer Andersen.

De som benytter lufthavnens selvbetjente løsninger og leverer inn bagasjen selv, oppfordres til å knytte sammen lange reimer, hemper eller stropper slik at dette ikke henger seg fast i bagasjebåndet. Dette gjelder da spesielt for sekker og bagger. Er du i tvil om din bagasje er godt nok pakket, kontakt personalet i nærheten.

Sikkerhetskontrollen

Det er mye tid å spare i sikkerhetskontrollen om man ikke har med seg væske over 100 ml. Alt som er flytende, smørbart eller i gassform omfattes av reglene for væske. Skarpe gjenstander er forbudt å ta med om bord. Husk også at alt av metall skal fjernes fra kroppen og at PC, nettbrett, mobiltelefon og fotoutstyr skal ut av bagen ved passering.

- Hvis alle forbereder seg litt før de kommer frem til skranken i sikkerhetskontrollen kan det bidra til å korte ned kø-tiden, oppfordrer Andersen.

Utnytt lavtrafikkperiodene

Antall reisende varierer fra dag til dag og tidspunkt på dagen. Fra klokken 6 om morgenen starter morgenrushet på Oslo lufthavn.

- Vi ser at det er en liten nedgang i trafikken midt på dagen. Det er en fin periode å komme til flyplassen. Det kan spare deg for tid og stress. Etter klokken 22 og fram mot midnatt er det også ganske rolig her på flyplassen, sier Andersen.

- En annet godt tips er å reise på lørdager. Det er en undervurdert reisedag om man ønsker å unngå de store trafikktoppene. Da faller passasjertallene med en tredjedel. Kan du planlegge reisen din til lørdager, er det et godt råd fra vår side, sier Andersen.

Julestemning på Oslo lufthavn

På Norges hovedflyplass er det et tettpakket program gjennom hele adventstiden, og aldri før er det blitt arrangert så mange aktiviteter for å skape julestemning. De reisende skal overraskes med flere kor, deriblant The Monday People og Birkelunden mannskor. Vi får besøk av nissemor og nissefar, Lucia-tog, julemaskoter og barnekunstmuseet med ansiktsmaler. I tillegg skal det arrangeres skattejakt for barna, opplyser Avinor denne uke.