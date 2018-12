Snart kan du betale med Autopass på ferga

nyheter

Disse strekningene er omfattet av den nye ordningen fra 2019:

• Bognes - Skarberget

• Drag - Kjøpsvik

• Halhjem - Sandvikvåg

• Arsvågen - Mortavika

• Anda - Lote

• Flakk - Rørvik

• Brekstad - Valset

Da kan man betale enten med Autopass-brikke eller Autopass-fergekort, avhengig av hvilket fergesamband man benytter, i tillegg til dagens betalingsløsninger i en overgangsordning.

Den nye ordningen gjelder for de fleste fergesamband i landet, men ikke i Troms, Finnmark, noen strekninger i Trøndelag, Rogaland og på ferjesambandet Moss-Horten.

– Innføringen av Autopass for ferge vil forenkle hverdagen for trafikantene. Fergeselskapene tar fremdeles imot betaling. Men et nytt selskap har fått oppdraget med å håndtere selve betalingstransaksjonene som styres inn mot en sentral Autopass-fergekonto, forteller prosjektleder Dag Hole i Statens vegvesen.

På denne kontoen kan kundene få oversikt over status som for eksempel gjennomførte reiser og innbetalt forskudd.

Autopass-fergekort gjelder på fergesamband med betaling for både passasjerer og kjøretøy. Autopass-brikke gjelder derimot på fergesamband med betaling kun for kjøretøy. Passasjerene reiser gratis på disse sambandene.