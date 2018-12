Nå produserer Aasta Hansteen

nyheter

17. desember går første gass fra Aasta Hansteen til markedet og sammen med rørledningen Polarled åpner feltet en ny region for gasseksport til Europa.

– Aasta Hansteen er en pioner! Med et havdyp på 1.300 meter er dette den dypeste feltutviklingen på norsk sokkel, den første sparplattformen på norsk sokkel og den største i verden. Det er et helt unikt felt som nå starter opp, sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, Prosjekter og Boring i Equinor i en pressemelding.

339 meter høy

Aasta Hansteen ligger 300 kilometer vest av Sandnessjøen, langt fra andre felt og i et område med røffe værforhold. Feltet har fått navnet sitt etter en annen pioner: Kvinnesaksforkjemper, samfunnsdebattant, maler og forfatter Aasta Hansteen.

Den totale vekten på plattformen er 70 000 tonn og den er totalt 339 meter høy. Da plattformen ble tauet til feltet i april var dette det største slepet på norsk sokkel siden Troll A i 1995.

Gassen produseres til plattformen fra sju brønner i tre brønnrammer. Det er første gang det er installert havbunnsutstyr på så stort dyp på norsk sokkel.

– Aasta Hansteen har vært en kompleks og utfordrende utbygging, der vi sammen med partnerne Wintershall, OMV og ConocoPhillips samt leverandørene har tatt nye teknologiske steg, sier Opedal.

Både Aasta Hansteen og den 482 kilometer lange rørledningen fra feltet til Nyhamna har kapasitet til å ta imot nye funn. Det første, Snefrid Nord, er allerede under utbygging og vil starte produksjon mot slutten av 2019, melder Equinor i en pressemelding.

1,3 milliarder til Nordland og Sør-Troms

Forventede utvinnbare ressurser fra Aasta Hansteen, inklusive Snefrid Nord, er anslått til 55,6 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) gass og 0,6 million Sm3 kondensat. Det tilsvarer 353 millioner fat oljeekvivalenter.

– Produksjonen fra Aasta Hansteen-feltet vil bidra til å sikre langsiktig norsk gasseksport. Med infrastruktur på plass blir det også mer attraktivt å lete rundt plattformen og langs rørledningen. Dette gir oss mulighet til å sikre aktiviteten i mange tiår framover og er i tråd med våre ambisjoner for norsk sokkel, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og Produksjon Norge i Equinor.

– I prosjektfasen har Aasta Hansteen og Polarled gitt ringvirkninger for drøyt 16 milliarder kroner i Norge. Av dette har 1,3 milliarder kroner gått til bedrifter i Nordland og Sør-Troms, og det blir mer i årene som kommer med drift av feltet, sier Nylund.

Equinor er operatør for Aasta Hansteen med en eierandel på 51 prosent. De andre rettighetshaverne er Wintershall Norge AS (24 prosent), OMV (Norge) AS (15 prosent) og ConocoPhillips Skandinavia AS (10 prosent). Gass fra Aasta Hansteen skal transporteres i Polarled-rørledningen til Nyhamna-terminalen (begge operert av Gassco) for videre eksport til UK. Produsert kondensat skal lastes på tankskip og fraktes til markedet.