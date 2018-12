Fikk penger til telt

nyheter

Kvæfjord frivillighetssentral får hjelp til å kjøpe inn teltutstyr. De får 5.000 kroner til sitt prosjekt.

Det kan nemlig bidra til at flere kommer seg ut på tur, og når spesielt grupper som i liten grad selv oppsøker natur og friluftsliv.

– Frivilligsentralen i Kvæfjord har startet et lavterskeltilbud for å få flere på tur hele året. Vi opplever flere positive helseeffekter ved både fysisk aktivitet og friluft. Lav terskel og høy sosial tilstedeværelse er vår visjon for dette prosjektet, heter det fra frivillighetssentralen.

Tildelingene kommer fra støtteordningen ”Statskogmillionen”. Ordningen innebærer at lag, foreninger og organisasjoner Norge rundt får fem eller ti tusen kroner i støtte til friluftsliv og norsk natur.

En rekke prosjekt i Troms og Nordland får nå noen kroner til sine prosjekt.

– Det er fint å kunne støtte opp om all tilretteleggingen som skjer på dugnad rundt omkring i landet gjennom en slik lavterskelordning. Det er ikke så mye penger til hver, men foreningene er flinke til å få mye ut av lite, sier kommunikasjonssjef i Statskog, Trond Gunnar Skillingstad.

Søknads- og tildelingsrunder skjer to ganger i året. Totalt 150 tiltak får støtte gjennom et normalår. Antallet søknader varierer. Hele ordningen er enkel og ubyråkratisk.

”Statskogmillionen” er en nasjonal støtteordning med små og mange støttebeløp spredt ut over hele landet, med samlet utbetaling årlig på en million kroner. Statskog finansierer i tillegg en egen spesialordning i Nordland og Troms med en million kroner til samfunnsbygging i hvert av fylkene. Denne ”Statskogordninga” er et samarbeid mellom Statskog og Nordland og Troms fylkeskommuner.

I Tromsø ønsker prosjektet «Sjukt sprek» å få folk aktive igjen etter kreftbehandling. Middelet er blant annet en tre timers kajakktur, med lokal guide og mat og drikke. Bak initiativet står ”Ung kreft” som vet at det kan være vanskelig å delta på ordinære aktiviteter grunnet ulike senskader etter kreftbehandling.

– Sykt sprek Tromsø ønsker å bruke nærmiljøet og den fine naturen rundt Tromsø. Det kan også være nytt for mange å prøve kajakk og se naturen fra den sjøsiden, skriver organisasjonen i søknaden. Det har fått 5.000 kroner.

Fri Troms får ti tusen kroner fra Statskog til å videreutvikle skeive turer. FRI Troms ønsker å gjøre flere av sine aktiviteter friluftsbaserte. Gjennom å skaffe en lavvo kan organisasjonen videreutvikle aktiviteter, som «Skeive turer», hvor foreningen inviterer til turer og samtaler rundt spørsmål knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold. Lavvoen skal preges med tekster som kan danne grunnlag for refleksjon og diskusjon.

– Det er stor interesse blant Fri Troms sine medlemmer for i større grad å ha slike og andre aktiviteter i friluft, og vi føler at vi i dag ikke får utnyttet den fantastiske naturen vi er så heldige å ha i vårt nærområde, skriver organisasjonen som med støtten er et langt skritt nærmere realisering av ny lavvo.

Dette er noen av flere lag og foreninger som får fem eller ti tusen kroner i støtte til friluftsliv og norsk natur.