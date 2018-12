Dette jobber politiet med i helga

nyheter

Politiet måtte oppsøke ei leilighet i Tromsø etter klager på feststøy. Politiet oppfattet at det var brukt narkotika på stedet. Syv personer i 20-årene ble pågrepet.

Politiet måtte oppsøke en adresse i Bodø klokken 06.30 etter melding om feststøy. Det ble gitt pålegg om å avslutte festen.

Politiet måtte oppsøke ei leilighet i Harstad sent på natten for å få dempet høy musikk. Alt ordnet seg ved politiets ankomst.

Politiet måtte dra til en privat adresse i Mosjøen rundt klokken 3 i natt. Feststøy. Huseier fikk pålegg om å dempe støyen resten av natten. Kvart over fire kom det ny melding om samme adresse. Denne gang ble huseier anmeldt for forstyrrelse av natteroen.

Politiet måtte avslutte en fest på Kvaløysletta fordi festdeltakerne, som satt i en badestamp, var høylydte og til sjenanse for naboer.

En høylydt krangel mellom et voksent ektepar på et hotell i Tromsø endte med at politiet måtte anmodes om bistand. Paret ble beordret til å roe seg ned, noe de gjorde.

En beruset gutt i tenårene ble innbrakt og satt i arrest i Harstad i natt. Han var så beruset at han ikke var i stand til å ta vare på seg selv.

En beruset mann i 20-årene ble innbrakt fra Stortorget i Tromsø og satt i arrest på grunn av ordensforstyrrelse.

En beruset mann sparket etter biler i sentrum av Tromsø i natt. Ledingen etter mannen ble ganske enkel ettersom han også sparket etter politibilen idet denne passerte. Han ble satt i arrest.

En beruset mann i 20-årene ble satt i arrest da han ikke klarte å etterkomme et pålegg om å forlate Tromsø sentrum i natt. Grunnen til pålegget var ordensforstyrrelser. Han blir anmeldt.

En beruset kvinne i 30-årene var overstadig i Glasshuset i Bodø og ble kjørt til legevakta for sjekk. Ingen politisak.

En beruset mann i 20-årene var utagerende og voldelig på et utested i Tromsø sent fredag kveld. Han ble holdt fast av vektere til politiet kom. Han ble satt i arrest.

En beruset mann i slutten av tenårene yppet til bråk på et utested i Mo. Han fikk pålegg om å forlate sentrum.

En beruset kvinne i 30-årene var et ordensproblem på flyplassen i Bardufoss. Hun nektet å forlate stedet, og under pågripelse spyttet hun på en av politibetjentene. Hun ble satt i arrest.

En beruset kvinne i 50-årene ble pågrepet fredag kveld, siktet for å ha forårsaket en brann i et uthus i Olderdalen tidligere på kvelden. Hun ble satt i arrest og avhøres lørdag.

