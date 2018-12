Nå blir det billigere for flere å ta buss i Troms

nyheter

Hensikten med omlegginga er å stimulere til økt bruk av buss og forenkling av prissystemet. Endringa er planlagt å tre i kraft til våren.

De nye sonene i Troms fordeler seg slik:

Tromsø

Lenvik, Tranøy, Torsken, Berg, Sørreisa

Harstad, Kvæfjord

Skånland (+ Tjeldsund fra 2020), Ibestad, Gratangen, Lavangen, Salangen og Dyrøy

Bardu

Målselv

Balsfjord

Storfjord og Kåfjord

Lyngen og Karlsøy

Nordreisa og Skjervøy

Enklere system

Det har vært viktig å definere et sonesystem som er enkelt å forstå. Derfor er kommunegrenser en egnet måte å dele dette inn, heter det fra fylkeskommunen.

For de aller fleste vil den viktigste endringen være at man kan reise lenger i sone 1, sammenlignet med tidligere. Det har ikke vært et mål å dele inn sonene i like store regioner eller antall innbyggere, men bygger mer på reisemønster og hvilke kommuner som naturlig hører sammen.

Det er særlig tatt hensyn til kommuner og regioner som har et felles arbeidsmarkedsområde. Likevel er det et overordnet prinsipp at det totale inntektsnivået må opprettholdes.

Nesten 100.000 flere bussreiser i Harstad Veksten er på 21,6 prosent i årets 11 første måneder.

Setter pris på forenkling

Det er ikke til å unngå at noen vil kunne få litt dyrere bussreise enn i dag, men veldig mange vil også få billigere billetter. Erfaringene fra andre fylker er at passasjerene setter pris på denne forenklingen. Endringer i forutsetninger og inndeling vil kunne endre inntektsgrunnlaget i ny sonestruktur, står det i pressemeldingen fra fylkeskommunen.

Det legges opp til en evaluering av ordningene, trolig etter årsskiftet 2020/2021. Dersom Troms og Finnmark fylkeskommuner slås sammen, er det naturlig å se på en sonemessig integrasjon mellom de to fylkene.