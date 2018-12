Sykefraværet ned i Harstad

nyheter

Ser man over en periode på fire år, har fraværet i Harstad sunket med 0,6 prosent. I Troms var fraværet i 3. kvartal 2018 6,0 proent. I landet for øvrig 5,3 prosent – en nedgang på 1,5 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2017, skriver Nav i en pressemelding. Det er mange fylker som har en større prosentvis nedgang i det legemeldte fraværet enn i Troms. Det mest gledelige er at Finnmark har hatt størst prosentvis nedgang i fraværet med 7,8 prosent, melder Nav.

Troms ligger høyt i landsmålestokk med et sykefravær på 6,0 prosent. Nordland har det høyeste sykefraværet av alle fylkene på 6,1 prosent. Oslo er fylket med det laveste sykefraværet med 4,5 prosent.

Det er flere årsaker til de regionale forskjellene i sykefraværet, påpeker Nav. Fylker med lavt sykefravær har gjerne en ung befolkning, og mange med høy utdanning. Tilsvarende vil fylker med høyt sykefravær være preget av en eldre befolkning med lav utdanning, og en høy andel som er sysselsatt i offentlig sektor.

Sykefraværet i Troms er høyest innen Helse- og sosialtjenester og Transport og lagring. Sykefraværet går ned i Tromsø og Harstad, mens vi ser en økning i Lenvik og mange av landkommunene i fylket.

Et legemeldt sykefravær på 6,0 prosent i Troms betyr at 222 000 dagsverk gikk tapt i 3. kvartal 2018. Dette innebærer at det i denne perioden var gjennomsnittlig 3 400 personer borte fra jobben hver arbeidsdag, sier Kristoffersen.

Gradering av sykmeldinger har vært et viktig tiltak for å redusere sykefraværet i Norge. Det er store forskjeller mellom fylkene. Troms ligger relativt høyt med en andel graderte sykemeldinger på 22,5 prosent, mens landet for øvrig ligger på 21,5 prosent. Hovedårsakene til sykefraværet i Troms er diagnoser knyttet til muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser. Disse to gruppene utgjør om lag 60 prosent av alt sykefravær i fylket.

