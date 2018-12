Nesten 100.000 flere bussreiser i Harstad

nyheter

Det ble foretatt 96.978 flere passasjerreiser fra 1 januar til og med 30 november i år med buss i Harstad, sammenlignet med samme periode i 2017. Dette er en vekst på betydelige 21,6 prosent. Forrige måned ble det alene foretatt 16.223 flere bussreiser sammenlignet med samme måned året før. Her er veksten på hele 33.5 prosent.

- Dette er særdeles gode tall og forsterker faktisk utviklingen fra tidligere i år. En vekst som har vært meget positiv etter omleggingen av rutene 8. mars. En omlegging med blant annet med nye rute 16. Fortsetter utviklingen framover er vi på rett vei mot ønsket utvikling, nemlig at flere skal velge å bruke buss, sier Ivar B. Prestbakmo i en pressemelding.

Fylkesråden for samferdsel og miljø sier at omleggingen og styrkingen av rutetilbudet i år er en stor del av forklaringen på den betydelige veksten.

- Innføringen av sanntidssystemet, med sanntidsskjermer på holdeplasser, sanntidsinformasjon på Troms reise-appen og landets kanskje rimeligste månedskort i Harstad, samt oppgradering av holdeplasser har nok også bidratt til den betydelig veksten, sier han.

Fylkesråden sier at man også er igang med arbeidet for ny anbudsperiode for buss i Harstad/Sør-Troms. Dette har oppstart i år 2020, noe Fylkeskommunen tror vil styrke tilbudet ytterligere.

