nyheter

Boka om Hålogalandsbrua, som ble åpnet søndag 8. desember, er på 169 sider. Den er rikt illustrert og er et omfattende dokument om bruas korte historie. Det kan virke som harstadforfatteren Yngve Jacobsen har syntes selve bruhistoren ikke var omfattende nok, men har tatt med en rekke større bruer over hele verden.

Boka hadde nok stått seg på å vært mer komprimert. Det er begrenset hvor spennende bilder av de samme brupilarene er. Boken skal ha pluss for at det er bilder med mennesker, siden deter folk som tross alt har bygget brua. Flere bilder skulle hatt bildetekster med navn på personene som er på bildene. Det gjør alltid saken mer interessant for leserne.

I tillegg for alt for mange av de samme bildene er også teksten lite spennende og dermed tungt å komme gjennom. Det er ingen dramaturgi, og mye av innholdet er hentet direkte fra tidligere reportasjer fra et fagblad. Man har forholdt seg til historien fra a til å. Forfatteren har vært veldig opptatt av å sammenligne brua med alle andre store bruer noe som gjør at man får et inntrykk av at selv Hålogalandsbrua i seg selv ikke er stor og omfattende nok.

Bedriftene som har stått for byggingen får hele 28 sider å boltre seg på. Det får boken til å virke som en reklamespot for disse bedriftene.

Hålogalandsbrua er nok kun for de spesielt interesserte. Detaljnivået er for stort, og for den vanlige leser er det vanskelig å følge med. Bruken av fortkortelser og faguttrykk kunn vært mye færre. Hva er for eksempel SRBG, ÅDT, membran, bitum, tekking,wrapping