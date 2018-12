Stamina Group bedriftshelse solgt for 800 millioner kroner

nyheter

Oppkjøpsfondet Norvestor kjøper bedriftshelsetjenesten Stamina Group.

- Å sørge for at ansatte trives på jobben kan effektivisere Norge for milliarder av kroner, sier partner Henning Vold.

Stamina har avdelinger blant annet i Harstad og Tromsø.

- I Norge tror vi fortsatt det er muskel- og skjelettplager. Det er det folk oppgir på sykemeldingene, selv om de egentlige årsakene er dårlig ledelse og psykososiale forhold, sier daglig leder Eskild Rudolf Larsen i bedriftshelsetjenesten Stamina Group, til DN.

Larsen forteller til avisen at i Sverige oppgir folk psykososiale forhold som årsak til nær 50 prosent av sykemeldingene, mens i Norge er tallet rundt 20 prosent.

Larsen har nylig signert avtalen om kjøpet av Norges største bedriftshelsetjeneste Stamina Group for 800 millioner kroner.

I juni 2018 ble det kjent at Norsk Treningshelse AS kjøpte alle aksjene i Stamina Trening Holding AS.

Bak det nyopprettete Norsk Treningshelse AS står idrettslegen Arne Instebø og Trond Mohn. Ifølge en pressemelding har de to ambisjoner om å videreføre drifen av Stamina Trening basert på et utvidet tjenestetilbud.

- Stamina Trening vil bli drevet videre som i dag, med samme fokus og strategi, men med et gradvis utvidet tjenestetilbud innenfor medisinsk behandling, heter det i pressemeldingen.

- Fysisk inaktivitet er vår tids største helseproblem. 950 000 nordmenn regnes i dag som fysisk inaktive, og det koster samfunnet over 4 milliarder kroner årlig.