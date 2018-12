Hipp Hurra jubler for tre nyansatte

nyheter

Sammen med Michel Diniz de Carvalho driver hun det lille design- og kommunikasjonsbyrået Hipp Hurra. Det har hun gjort i 12 år. Skjønt, det er kanskje ikke lenger riktig å kalle det et lite designbyrå. På kort tid har de gått fra to til fem ansatte.

- Det er veldig spennende med nye impulser på arbeidsplassen. Vi er blitt vant til å bare være to, så det gjør noe med oss når vi plutselig har blitt flere, sier Tennbakk.

Hun forteller at selskapet hadde kommet til et punkt der de følte et behov for å utvide bredden i kompetanseområdene.

- I tillegg har vi hatt en periode med mye oppdrag for kundene våre, som gjorde at vi rett og slett måtte ansette flere folk for å klare å levere på det nivået vi ønsker å levere på. I tillegg var det nå vi fikk tilgang på den rette kompetansen.

Det første selskapet gjorde var å ansette en ny designer. Dette for å klare å ta unna den økte oppdragsmengden.

- Geir-Arne Bertheussen har vært et kjærkomment tilskudd og har allerede bidratt med mange gode leveranser til våre kunder. I tillegg har vi fått Øystein Ulvær på plass fra første desember, og Terje Ovesen begynner hos oss første januar. Begge kommer nå fra Vizuelli. Ulvær var tidligere merkevaresjef i TINE.

Ingen av stillingene var utlyst. Bertheussen kjente Hipp Hurra til fra før og ble headhuntet. De andre to tok kontakt andre veien og lanserte spennende ideer som nå er i startgropen.