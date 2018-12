Klarte ikke fastslå årsaken

nyheter

To personer døde i ulykken etter at personbilen kom over i feil kjørebane og traff en finsk semitrailer. Harstad Tidende har opplysninger som tilsier at de to omkomne var fra Harstad. Mannen var i 40-årene og kvinnen var i 50-årene.

Bilen ble fullstendig utbrent, noe som bidro til at ulykkesårsaken ikke kunne klarlegges. Personbilen kjørte mot Norge da kjøretøyene kolliderte.

– Etterforskningen er nå avsluttet. Konklusjonen er at personbilen kom over på feil side. Men eksakt hva som skjedde, vet vi ikke. Bilen hadde så store skader, at det ikke var mulig å finne eventuelle tekniske feil, sier etterforskningsleder Fredrik Söderlind ved politiet i Kiruna til Nordlys.