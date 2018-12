Endelig program for åpning av Hålogalandsbrua

nyheter

Programmet ser slik ut:

12:00 – Åpningsområdet og brua er åpen for gående. Vi deler ut fakler.

12:00 - Turmarsj over brua – i regi av Narvik Marsjklubb.

14:25 – Offisiell markering starter med taler og kulturelle innslag

15:00 – Høytidelig snorklipp ved statsminister Erna Solberg (H)

16:30 – Brua åpner for ordinær trafikk

Det blir lett servering av mat og drikke. Alt er gratis.



Påmelding turmarsj

Turmarsjen vil gå frem og tilbake over brua, og er i regi av Narvik Marsjklubb. Løypa blir 5 og 10 km og marsjklubben oppfordrer til forhåndspåmelding på telefon 915 76 923 eller 970 32 073, eller på e-post: paalwm@gmail.com.

Marsjen starter fra åpningsområdet og det er mulig med påmelding på stedet.

Hele åpningsarrangementet finner sted ved brutårnet på Narvik-siden.

Parkering

Det blir ikke mulig å kjøre bil til åpningsområdet. Nyveien fra rundkjøringen på Stormyra til rundkjøringen på Ornes, inkludert brua, er sperret for all vanlig trafikk. Vi ber så mange som mulig ta bena fatt denne dagen, her blir det mye folk og vi har begrenset mulighet for parkering i nærområdet. Det er mulig å parkere på tidligere Narvik Camping, men merk at det blir begrenset med plass her.

Det settes opp noen gratisbusser som vil gå i skytteltrafikk mellom busstasjonen på Amfi og Veteranplassen på Karistrand. Det blir begrenset antall plasser, og det må beregnes litt ventetid.

Bussene begynner å kjøre klokken 11:30 og kjører til cirka klokken 13:30. Retur fra Veteranplassen fra cirka klokken 15:15.