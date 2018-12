Dette jobber politiet med torsdag

nyheter

En mann er siktet for promillekjøring etter et trafikkuhell i Bø i Vesterålen, meldte politiet klokken 06.50. Førere ble ikke skadd i uhellet. Bevissikring er gjennomført, og mannen anmeldes også for kjøring uten gyldig førerkort.

En mann ble påkjørt av toget ved Skonseng i Rana klokken 05.02. Mannen ble sendt til Rana sykehus med alvorlige skader. Nordlandsbanen er stengt mens ulykkesstedet undersøkes av politiet. Klokken 07.45 meldes det at Nordlandsbanen er åpen for trafikk igjen.

Naboer klaget på musikk og støy fra en privatadresse på Mørkved i Bodø, meldte politiet klokken halv fem i natt. En patrulje ble sendt til stedet og påla huseier å dempe seg.

En bil med henger ble stanset for kontroll i Mosjøen, meldte politiet i Nordland i natt. Føreren hadde ikke gyldig førerkort for å trekke hengeren, og anmeldes derfor. Hengeren måtte parkeres på stedet.

Etter en rekke kontroller i går hadde UP sjekket 994 bilførere i Troms. To ble anmeldt for ruskjøring.

Dette jobbet politiet med onsdag