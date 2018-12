Katt ble tatt av ørn - overlevde fall fra luften

nyheter

Hendelsen fant sted på Reinsnes i Sortland. Pepsis matmor og eier, Tone Toften, var på jobb da seansen fant sted. Søstera hennes var derimot hjemme og hørte mye kråkestøy, i tillegg til at hun observerte en kongeørn like i nærheten av huset.

– Ørna ble antakelig forstyrret av kråker, og mistet taket. Den kan ikke ha kommet seg så langt opp i luften og har nok mistet grepet på katten, sier Toften.

Katten falt dermed ned fra luften og ble liggende svimeslått ved siden av veien, litt lenger borte.

Trodde den var død

Rune Nilssen kjørte tilfeldigvis forbi der katten lå, og trodde først at den var død. Men det viste seg at katten var i live og han tok derfor med seg dyret til dyrlege. Røntgenundersøkelser viste at katten ikke hadde brudd.

– Pepsi hadde tydelige perforering etter ørneklør og skinnet var løsnet fra kroppen på ene siden og hun hadde væske i lungene. Ifølge dyrlegen har ørnen prøvd å låse grepet, men ikke fått ordentlig tak. Det var også flaks at katten ble liggende ved veien. Dersom det hadde vært inne i skogen, er sjansen mindre for at den hadde blitt oppdaget. Dette er en gladsak, sier Toften.

– Vi er veldig takknemlig overfor Rune som tok med seg Pepsi til dyrlegen, og han har allerede fått blomster for den gode gjerningen, legger Toften til.

Har det fint

Den medtatte katten er i ferd med å komme seg etter hendelsen.

– Etter ei uke på smertestillende og penicillin har Pepsi det fint og sjeneres mest av en litt merkelig pelssveis og at hun ikke får lov til å gå ut. Hun har sikkert brukt opp minst fem av sine ni liv, slår Tone Toften fast.

– Helt vanlig

Rovviltkontakt for Vesterålen og Lofoten, Børge Klevstad, forteller at det slett ikke er uvanlig at en kongeørn prøver å ta en katt.

– Dette er helt vanlig og skjer ganske ofte. En voksen kongeørn er seks kilo og da er det i stand til å få med seg bytter på tre-fire kilo, men det er også i grenselandet av hva det kan få med seg. Er byttet tatt på bakkenivå, som tydeligvis var tilfellet her, blir det krevende å fly så veldig langt med en fire kilos katt, fordi ørnen er avhengig av å stige. Hadde katten derimot blitt tatt på et høyere nivå, der ørnen kan seile bortover, ville det vært enklere, utdyper han overfor VOL.

– Var heldig

Kleven mener at katten har vært heldig med tanke på at den kom forholdsvis uskadd fra møtet med rovfuglen.

– Dersom ørnen hadde fått ordentlig grep, hadde klørne sannsynligvis gått rett gjennom kroppen, og da hadde ikke katten overlevd. At katten har hatt flaks, er det ikke tvil om, slår Børge Klevstad fast.