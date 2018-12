Ivar er optimist tross underskudd i fjor

nyheter

Samtidig falt omsetningen fra 16,7 millioner i 2016 til 14,3 millioner i 2017.

Daglig leder Ivar Kristoffersen sier årsaken er naturlige svingninger i markedet, og store investeringer blant annet i it-system.

- I denne bransjen skjer ting fort, og enkelte år kan det være litt mindre å gjøre. Det kommer ofte an på hvor store jobber man klarer å få tak i. Samtidig må jeg legge til at 2018 ser veldig lys ut. Vi har hatt et løft, og tallene viser en omsetningsøkning på 1,5 millioner, noe som vil gi oss et plussresultat. Noe av årsaken er oppdrag for Vm alpint i Narvik og Glød-konserten i Harstad, sier han.

Tidlig ute

Vizuelli er videreføringen av Trykksentralen som ble etablert i 1982, altså et av de eldste reklamebyråene i regionen.

- Vi har store planer for framtiden. Det jobbes godt i alle ledd, og bare i år har vi investert i nytt utstyr for et millionbeløp. Vi vil om kort tid komme med en stor nyhet, men jeg kan ikke si noe nå, sier han.

Han er tydelige på at skal man overleve i denne bransjen handler det om å være i forkant.

- Det er vi kjent for å være og er tidlig i å investere i nytt utstyr. Et eksempel er den nye fotoprinteren som er en revolusjon innen materialvalg og kvalitet, sier Kristoffersen.

Ifølge daglig leder peker pila riktig vei innen byråtjenestene og den grafiske produksjonen.

- Vi er en spesiell aktør som er kommet for å bli. I dagens mediebilde kan bedrifter raskt forsvinne i informasjonsjungelen. Disse vil være avhengige av profesjonelle aktører som produserer profilering og budskap som blir lagt merke til. Gang på gang har vi vist at vi får det til, sier han.

Godt rustet

Kristoffersen er klar på at de ikke har planer om å slå seg sammen med andre. Men det jobbes hardt for å kapre nye kunder.

- Skal vi lykkes også i framtiden må vi samarbeide med andre i bransjen. Derfor har vi stadig møter med andre byrå og produsenter for å se på hva vi kan kjøpe hos dem, og hva vi kan tilby dem, sier han.

Kristoffersen mener Vizuelli står godt rustet for framtiden, og han er sikker på at de skal klare å utvikle seg i takt med markedet.

- Nylig sluttet to ansatte. Den ene stillingen vil foreløpig ikke bli besatt, mens vi denne uken ansatte ny fotograf/grafisk designer. Det tror vi vil bli veldig bra, sier han.

Vizuelli

2017 2016

Tall i millioner

Inntekter: 14,4 14,2

Res. før skatt: - 0,3 -0,08

Lønn daglig leder: 582.000

Eier: Klk Holding as, som igjen eies av Ivar Kristoffersen, Jan Arne Kristiansen og Torbjørn Olav Loholt.

Chili Harstad

2017 2016

Tall i millioner

Inntekter: 15,0 16,6

Res. før skatt: 1,2 1,4

Lønn daglig leder: 656.000 kroner

Styreleder: Knut Eidissen

Daglig leder: Jan Roger Eriksen

Eier: Chili Holding as, som igjen eies av Picasso as, Jan Roger Eriksen og Esben Eriksen.

Hipp Hurra

2017 2016

Tall i millioner

Inntekter: 2,0 2,0

Res. før skatt: 0,02 -0,4

Eiere: Michel Diniz De Carvalho (styreleder) og Anita Tennbakk (daglig leder)

Scanmark Norge

2017 2016

Tall i millioner

Inntekter: 18,9 18,3

Res. før skatt: -0,1 0,1

Lønn daglig leder: 523.000

Eier: Arne Grønning (styreleder)

Daglig leder: Raymond Grønning

Rek-Mont

2017 2016

Tall i millioner

Inntekter: 10,0 8,0

Res. før skatt: 0,2 0,5

Lønn daglig leder 2016: 876.000

Eiere: Inge Granås Johansen (daglig leder) og Tor Øyvind Larsen (styreleder)

Amedia Ressurs Harstad

2017 2016

Tall i millioner

Inntekter: 20,3 16,6

Res. før skatt: 5,4 1,7

Lønn daglig leder: 289.000

Styreleder: Ole Morten Ona Ringdal

Daglig leder: Ole-Rayner Dietel

Eier: Amedia Lokal