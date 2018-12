Dette må du huske på nå i førjulstida

nyheter

Ingen ønsker vel at gavene man sender havner på vidvanke. Ingen ønsker vel heller at gavene man kanskje venter å få, aldri kommer.

Hvert eneste år ramser Nitimen på NRK opp tekst på til/fra-lapper eller beskriver pakker fordi innpakningen har vært for dårlig har gått i oppløsning.

Som avsender og mottaker er det en rekke tiltak man kan iverksette for å gjøre livet enklere, både for en selv og for Postens utsendte.

Posten har derfor laget sju regler som skal sikre god flyt i julepakketrafikken.