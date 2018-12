Dette jobber politiet med onsdag

nyheter

En ukjent mann dukket plutselig opp på soverommet til en huseier i Bodø, meldte politiet onsdag morgen. Den ukjente nektet å forlate stedet og insisterte på å sove hos huseieren. – Han får heller sove hos oss, skriver politiet etter å ha innbrakt mannen til arresten.

En lastebil og et vogntog har problemer på vinterføret på Fv 12 i Rana. Mindre kjøretøy kan passere.

Et vogntog sperrer E6 rett sør for Korgen, meldte politiet klokken 06.50. Føreren legger på kjettinger.

Politiet i Harstad har gjennomført trafikkontroll på Sama. 82 biler ble kontrollert og det ble utstedt tre mangellapper for lys.

Etter en promillekontroll i Målselv på morgenkvisten ble ti bilførere kontrollert. Ingen reaksjoner.

Nødetatene rykket ut til Mo industripark klokken 02.30 i natt. Det var etter melding om brann i en brakkerigg. Framme på stedet kunne brannvesenet konstatere at det brant kraftig i et kontorbygg. Det var kraftig røykutvikling og beboere i området ble oppfordret til å holde vinduene lukket. Klokken 04.47 meldte politiet at brannen var slukket, men at det fortsatt pågikk etterslukking. Fordi det er gasstanker på stedet, er et stort område avsperret. Klokken 06.36 meldte politiet at arbeidet på brannstedet var avsluttet og sperringene opphevet.

En mann i 20-årene ble i femtiden kontrollert av politiet i Bodø. Han anmeldes for bruk av narkotika og det ble gjort beslag av en mindre mengde hast.

I Harstad er to kattunger i en flokk på tre påkjørt og drept på Gamnes, meldte politiet klokken kvart på sju. Kattene beskrives som sort og hvit, samt grå og hvit.

Tre personer ble brakt til legevakt med brannskader etter en boligbrann i Svolvær i natt. En av de tre ble sendt videre til Norslandssykehuset med alvorlige skader. Det bodde åtte personer på adressen, og alle ble gjort rede for, melder politiet. Klokken halv ett hadde brannvesenet kontroll på brannen, og det var ikke fare for spredning.

En beruset mann i Tromsø ble innbrakt fra sentrum. Han var ikke i stand til å gjøre rede for seg, og ble satt i drukkenskapsarrest. Han anmeldes for besittelse av en mindre mengde hasj.

UP gjennomførte kontroll av hele 1621 førere på Fv 862 ved Langnes i Tromsø og E8 ved vekta i Tromsdalen i går. Fokus var rettet mot alkohol- og ruspåvirkning. En bilfører ble anmeldt etter mistanke om alkoholpåvirkning. Førerkortet ble beslaglagt.

Dette jobbet politiet med tirsdag