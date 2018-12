De kommer på Norge Rundt fredag

nyheter

Førstkommende fredag blir det reportasje i Norge Rundt fra Harstad. Innslaget er om filmen The Love Show, som brukerne på Dagsenteret i Harstad laget.

Ht.no skrev i oktober at Dagsenteret SNO i Harstad har jobbet i tre år med filmen. Premieren var på rød løper. Det var stormende jubel i store auditorium ved UiT Harstad da Christoffer Arild, som er skuespiller i filmen, ønsket velkommen til premierefest.

Viggo Opheim, vernepleier i Harstad kommune, forteller at filmen er basert litt på realityshow.

Dagsenteret er et tilbud primært for mennesker med utviklingshemming i Harstad kommune. Det er et frivillig aktivitetstilbud som per i dag er lokalisert i tre senter: Snoezelensenter i Kanebogen, Novkollen veddrift og Olavsgården senter med drift av kantine. Her får deltakere erfaring med kafédrift. Det er tilbud om kunstrom, multirom, Snoezelenrom, dramagruppe og mye mer.

Merete Eriksen, fagkoordinator og vernepleier i Harstad kommune, sier at filmprosjektet er pågående. Det kan komme mer.