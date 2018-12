Fikk endelig sagt farvel til mamma

nyheter

Alle kjenner Inge Andersen. Kjelseth er verge og god venn for Inge, kanskje best kjent som HIL-Inge. Sist helg var duoen i Oslo, dog ikke for å få med seg cupfinalen.

– Vi har vært på cupfinalen seks ganger før, men denne gang valgte vi bort cupfinalen til fordel for et besøk på Gamle Oslo gravlund, der Inges mor ligger gravlagt, sier Kjelseth.

Med Inges godkjennelse forteller han litt om et 72-årig liv med utfordringer, gode venner og idrett.

«De siste 30 årene har jeg vært god venn med Inge og vi har hatt mange fine turer og opplevelser sammen. Denne helga ble ei av de aller beste og mest rørende, da vi for syvende året på rad dro på cupfinaleseminar og Oslo-tur sammen,» skriver Kjelseth på Facebook.

Viktig

Kjelseth er nestleder i divisjonsforeninga som organiserer 2.- og 3.-divisjonslagene. Det betyr møtevirksomhet, som Inge har vært en naturlig del av.

– Han deltar på de møtene og foredragene han ønsker, og han er på fornavn med alle, sier Hugo.

Med Oslo-turen fikk Inge oppfylt et halvannet år gammelt ønske. Hugo skriver på Facebook:

«I mars 2017 fikk jeg telefon fra en slektning av Inge, som fortalte at Inge si mamma, Sigrid var gått bort i en alder av 93 år. Begravelsen hadde skjedd i stillhet, besørget av Oslo kommune.»

– Det er egentlig en sår sak, for de hadde hatt en dårlig relasjon, sier Kjelseth. – Men ei mor er ei mor. For Inge var det viktig å komme på kirkegården og si farvel.

Rørt

Lys og roser ble kjøpt. Og søndag tente Inge lys på grava til mamma Sigrid og stefar Kristian.

«Det var en rørt og takknemlig Inge som endelig fikk tatt avskjed, ei stund som jeg alltid vil huske, så sterkt og rørende som bare livet og døden kan være,» skriver Kjelseth på facebooksiden sin.

Og han fortsetter: «Da fikk jeg se og føle at det er helt sant at størst av alt, ja større enn alt annet, er kjærligheten. Det viste han Inge meg i går på en fredelig, regntung og fin Gamle Oslo gravlund.»

Takk i luke 4

Innlegget ble overøst av hjerter og gode ord i nesten 160 innlegg. Det ble fulgt opp dagen etter i innlegget «Tusen hjertelig takk!»

«I julekalenderens fjerde luke har jeg pakket inn alt det flotte og gode som ligger i ordet takknemlighet. For det er nettopp det Inge og jeg føler på etter gårsdagens overveldende respons på luke nummer tre i julekalenderen. Så utrolig mange hjerter og nydelige kommentarer fra dere alle. Det betyr uendelig mye mer enn noen kan ane, og vi er veldig, veldig takknemlige.»

Takknemligheten ledsages av et bilde av Inge, sittende foran et stort juletre på Oslo Lufthavn Gardermoen, like før hjemreisen nordover.