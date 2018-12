Dette jobber politiet med tirsdag

nyheter

Brann i enebolig meldte politiet klokken 23 i går. Huset i Digermulen var fullstendig overtent da brannvesenet ankom. Det var ingen personer i huset. Det ble jobbet for at brannen ikke skulle spre seg til en nærliggende garasje. Litt over midnatt kom meldingen om at huset var nedbrent og at brannvesenet drev etterslokking. Ingen andre bygg og ingen personer ble skadet. Politiet etterforsker saken.

Det siste døgnet har vært et branndøgn. Fra vår artikkel "Dette jobbet politiet med mandag" framgår det at det brant i Tromsø. Også Finnmark har hatt sin brann. Det skjedde i Kvalsund, der et ubebodd hus i Klubbukt brant ned. Det skjedde på kvelden, og politiet i Finnmark melder at det var vind og at innsatsen på brannstedet besto i å hindre spredning til andre hus. Klokken 22 meldte politiet at brannvesenet hadde kontroll og at ingen andre bygg sto i fare for å bli antent.