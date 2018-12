To omkom på nordnorske veier i november

nyheter

De foreløpige ulykkestallene for november viser at det skjedde to dødsulykker på veiene i Nord-Norge i forrige måned. Begge ulykkene skjedde i Finnmark, og dette var de første dødsulykkene i Finnmark i år.

Den ene dødsulykken skjedde helt i begynnelsen av måneden på E6 i Alta. En mann på 81 år døde da han ble påkjørt av en personbil i et fotgjengerfelt i Bossekop. Den andre ulykken skjedde på fv. 890 i Tana. En 19-årig bilfører mistet livet i en kollisjon mellom to personbiler i Austertana.

Status for 2018 er dermed at 11 personer har mistet livet i ti dødsulykker på nordnorske veier hittil i år. Det er fem færre drepte enn på samme tid i fjor og det laveste tallet registrert på dette tidspunktet av året på mer enn 60 år.

I gjennomsnitt de fem foregående årene har 17-18 personer omkommet som følge av trafikkulykker i årets 11 første måneder.

Fylkesvis fordeling av de omkomne i perioden januar-november er vist nedenfor sammenstilt med tilsvarende tall for de seneste årene.