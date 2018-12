Dette jobber politiet med mandag

nyheter

En bil kjørte av veien ved Sørgårdvannet mellom Alsgård og Myre i Vesterålen, meldte politiet klokken 07.15. Nødetatene er på vei til fv 939, der ulykken skjedde.

I natt kom det melding om brann i et bolighus i Narvik. Da nødetatene kom til stedet var det røyk inne i huset. En beboer på adressen hadde kommet seg ut. Klokken 03.10 meldte politiet at brannen var slokket og at det ble startet utlufting. Det er røykskader i deler av huset. En total oversikt over de materielle skadene eksisterer foreløpig ikke. Hva som var årsak til brannen er ukjent. Sak opprettes for å sjekke dette.

Det ble mange reaksjoner fra politiet etter en ffartskontroll i Skibotn søndag kveld. Det ble utstedt 19 forenklede forelegg for høy hastighet. I tillegg ble ett førerkort beslaglagt etter måling av 90 km/t i 60-sonen like sør for Skibotn.

Dette jobbet politiet med søndag