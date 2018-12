nyheter

Hun har fått med seg de siste dagers mediefokus etter at regiondirektør Hålogaland Lasse Hagerupsen i Sparebank 1 Nord- Norge etterlyste større prosjekter og økt befolkningsvekst for Harstad i fremtiden.

– Bodø reiste kjerringa

Hagerupsen belyste utvilsomt viktige temaer da han la fram konjunkturbarometeret i forrige uke. For Harstads del er det sikkert mange ulike spørsmål som kan reises, sier Rokkan. Et av dem kan være hvordan man skal gå fram for å identifisere større, samlende prosjekter som kan skape en felles identitet.

– Ser vi til Narvik der de nå har klart å skape entusiasme og engasjement i stort sett hele landsdelen for å søke alpin-VM i 2027, er det takket være det gode regionale samarbeidet som ligger bak, sier Rokkan Iversen og peker også på Bodø som et annet eksempel.

– Bodø har klart å reise kjerringa og bruke omstillingen til å ta byen til nye høyder. De har snudd opp/ned på store deler av byen, bygd nytt kulturkvartal og søker EU om status som Europeisk kulturhovedstad, noe mange i regionen heier på og håper de skal lykkes med.

Når Bodø får til store prosjekter, hvorfor skal ikke også Harstad klare det?

UiT kan bidra

For å utvikle et stort og viktig prosjekt i Harstad er det viktig å ha hele Hålogaland-regionen med seg. Byen må ikke bli introvert, og være seg selv god nok, sier hun.

– Da må man skape faste møteplasser der man sammen bidrar til å utvikle nye ideer. Og her ønsker også vi ved UiT Norges arktiske universitet å ta en aktiv rolle. Vi må samarbeide og snakke mer sammen både i offentlige og private sektor, og på tvers av sektorene.

Det skaper relasjoner som igjen bidrar til at det kan bli lettere å få til større prosjekter, mener hun og føyer til: Husk at grensesprengende prosjekter kan starte med en kaffekopp!

– Ligger bedre til enn Lofoten

Hun kom til byen på vårparten i år til viserektorstillingen ved UiT Norges arktiske universitet, med særlig fokus på universitetets virksomhet i Sør-Troms og Nordland og med hovedarbeidssted i Harstad. Født og oppvokst i Lofoten, men med familie i Harstad, mener hun byen har en rekke kvaliteter som ikke er godt nok utnyttet.

– Harstad er først og fremst en godt bevart hemmelighet som turistdestinasjon. Her ligger det et stort potensial for byen jeg ikke skjønner hvorfor ikke blir utnyttet bedre.

– Det er nesten så jeg ikke tør å si det, men på mange måter ligger byen bedre til enn Lofoten. Utsynet og nærheten til sjø, fjell, vakker skjærgård og flotte naturopplevelser i kombinasjon med lokalprodusert mat, gourmetrestauranter og kulturlivet, burde vært langt bedre utnyttet og markedsført som reiselivsprodukt.

– Her må det ligge muligheter for å høste mer av turiststrømmen til Lofoten, ikke minst med tanke på å se på mulighetene som ligger i få flere av dem som kommer via Evenes til å legge turen innom Harstad en dag eller to, sier Rokkan Iversen.

– Utdanning er viktig for vekst, og fagutdanning er det aller viktigste Det går fortsatt godt for Harstad og regionen rundt oss. Men det finnes utfordringer litt lengre fram i tid.

Heie på dem som tør

Hun er ikke like sikker på at påstandene som kommer fram i sosiale medier om Harstad som en lukket by og at enkelte grupperinger ofte får det som de vil medfører riktighet.

– Her tror jeg ikke Harstad skiller seg spesielt ut fra andre byer på samme størrelse. Gode ideer starter ofte med et enkeltpersoner eller grupper går foran, de tør tenke store tanker uten å bry seg om hva andre sier eller mener.

– Ofte oppstår det konflikter eller uenighet i kjølvannet av disse ideene. Og det er kanskje ikke så rart; vi mennesker liker ikke så godt endringer.

– Å endre på denne typen tankesett er ikke gjort over natta, men vi kan kanskje starte med å heie på dem som tør å tenke nytt?, sier Rokkan Iversen.