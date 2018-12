Harstad-fotograf til konferanse

nyheter

Bjørg-Elise T-A Tuppen født og bosatt i Harstad. Hun er utdannet fotograf og grafisk designer med en Bachelor of Arts fra University of Hertfordshire i England. I 2014 ble hun tildelt Per Spilling pris for sitt allsidige utrykk innen både tegning, foto og grafiske arbeider.

Hennes fotografiske arbeid er blant annet blitt presentert i The Huffington Post (2016), Behance - Adobe (2016). Videre er hennes arbeid blitt presentert i boken Animal Graphics, Sandu Publishing (2015) og Share Scandinavia, New Heroes and Pioneers (2016).

LES OGSÅ: Hvor har det blitt av det gigantiske kunstverket fra FiftyFifty-veggen?

I 2016 etablerte hun virksomheten 68N med fokus på kunstfoto og grafisk design. Bjørg-Elise har bidratt med en rekke fotografier til boken "Omstilling. Menneskets rolle i natur, industri og teknologi". Nå kommer hun til Harstadkonferansen for å vise «Visual strangeness». Hun har også laget bilde til logoen på jubileumskonferansen 25. januar.