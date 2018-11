Hvor har det blitt av det gigantiske kunstverket fra FiftyFifty-veggen?

nyheter

Festspillene i Nord-Norge og kunstner Michel Diniz De Carvalho fortviler. Verket, som nok mange husker, har hengt oppe helt til bygget i sentrum nylig ble renovert. I den forbindelse fikk kunstneren fraktet opp de åtte veggplatene til Art Gymsal, der han jobber. Aluminiumsplatene ble stilt opp utenfor bygget, men denne uka oppdaget han plutselig at de var borte.

– Platene var store, og er ikke noe man klarer bære bort alene. Det var åtte aluminiumsplater på 2 x 1 meter, sier Carvalho.

– Vi håper at noen kanskje bare har trodd det var søppel, og kun ville rydde det bort. Men for oss og kunstnerne hadde dette verdi. Det ville være en fin julegave om vi fikk dette tilbake, sier Randi K. Olsen, konsulent hos Festspillene i Nord-Norge.

Dette ble laget til festspilldirektør Maria Utsis første festspill, og hadde politisk budskap. De hadde egentlig planer om å finne en ny vegg i byen som dette kunne pryde.

– Jeg var veldig stolt da jeg fikk dette profilbilde-oppdraget for Festspillene i 2016, og hadde ikke tenkt til at det skulle gå på søpla i hvert fall, så det er veldig stusslig at det har blitt borte, sier kunstneren.

– Det er hyggelig om folk setter pris på kunsten min, men jeg håper vi nå får dette tilbake, sier han.

De har ikke anmeldt saken, fordi de tror det beste og håper nå en mulig misforståelse kan oppklares.

– Det er kjærkomment for oss om de som har tatt dette med seg har mulighet til å levere det tilbake, omså i nattens mulm og mørke. Vi vil bare ha det tilbake, sier Olsen.

