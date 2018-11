- Basketak førte til døden: Plasserte liket på en veranda

nyheter

Politiadvokat Rita Hermansen Dahl melder om drapssaken på Sortland, at politiet har kommet et godt stykke på vei i forhold til å samle inn informasjon og kartlegge både siktede og fornærmedes bevegelser i tiden før hendelsen. Politiet har også en forholdsvis god oversikt over siktedes bevegelser fra hendelsen skal ha funnet sted frem til pågripelse.

- Det har vært viktig for politiet at informasjon fra hva siktede har forklart i avhør ikke har blitt kjent før man var kommet et stykke på vei i etterforskningen. Dette for at ikke vitner skulle bli påvirket av informasjon om saken. Politiet mener nå at hendelsesbildet begynner å bli rimelig klart og det derfor er anledning til å gjøre dette bildet mer kjent, sier Rita Hermansen Dahl.

Så langt viser etterforskningen at fornærmede og siktede skal ha vært omgangsvenner og at de hadde tilbragt tid sammen i tiden forut for hendelsen.

- Siktede har foreløpig erkjent å ha forvoldt Stig Anders Johansens død og erkjenner straffeskyld for at han under et basketak, og ved manglende tilkallelse av hjelp, forvoldte hans død. Hendelsen skal ha funnet sted i siktedes bolig og han skal deretter ha plassert liket på en veranda i tilknytning til boligen. Siktedes forklaring stemmer med de taktiske og tekniske etterforskningsskritt som så langt er gjort i saken, sier politiadvokaten.

Politiet har ennå ikke mottatt foreløpig obduksjonsrapport, og kan av den grunn ikke si noe nærmere om dødsårsaken eller tidspunkt ut over at etterforskningen gir grunn til å tro at drapet må ha funnet sted helgen 9. til 11. november. Dette stemmer også med siktedes forklaring om at drapet fant sted denne helgen.

- Politiet er kjent med at det har vært mange rykter i lokalmiljøet i etterkant av drapet og ønsker derfor å understreke at liket ikke var ille tilredt da det ble funnet.

Det planlegges nye avhør av siktede i neste uke.

Navnet på den avdøde er frigitt Det var Stig Anders Johansen, 35 år fra Stokmarknes som torsdag ettermiddag ble funnet død på Sortland. Navnet frigis etter avtale med de pårørende.