240 helt arbeidsledige jobbsøkere i Harstad-distriktet

Det sier Bjarne Glad, markedsrådgiver i bemanning og rekrutteringsbistand ved Nav Harstad.

– Det er første gang at vi arrangerer et treff for jobbsøkere og byens bemanningsbyråer. I fremtiden vil vi ha et enda tettere og sterkere samarbeid med bemanningsbyråene. De sitter, i likhet med oss, inne med god oversikt over ledige jobber i vårt område, og har et stort kontaktnett blant bedriftene, sier Glad.

Tidligere i år ble det inngått nasjonale avtaler mellom flere av bemanningsbyråene og Nav. Samarbeidet skal gå begge veier. I Harstad har det i flere år være et bra samarbeid mellom bemanningsbyråene og Nav Harstad.

Stort behov

I dag er det registrert rundt 240 jobbsøkere i Harstad. I tillegg er mange jobbsøkere på kurs og andre jobbrettede tiltak i regi av Nav.

118 personer er inne på arbeidsmarkedstiltak i Nav. Noen i ulike tiltak ute i bedrifter i byen, enten i ordinær jobb, eller for å få jobbpraksis.

– Vi driver i hovedsak med veiledning, oppfølging og markedsarbeid. Vi hjelper jobbsøkere med ulike behov for ekstra drahjelp og tilrettelegging for å komme i jobb. Blant annet tilbyr vi kurs i kommunikasjon og jobbsøking, sier Glad.

Han sier Nav er avhengig av et godt samarbeid med byens bedrifter for å få enda flere i jobb, og at dette samarbeidet bør styrkes ytterligere i fremtiden.

- Det finnes en god oversikt over ledige stillinger på Nav sin hjemmeside. Stillingsannonser fra blant annet Finn.no. og Amedia overføres automatisk til nettsiden vår, www.nav.no. Denne uka er det 50–60 ledige stillinger i Harstad, sier han.

Det er for tiden stor etterspørsel etter arbeidskraft i bygg- og anleggsbransjen i Harstad-området.

– Vi opplever også at bilbransjen er på jakt etter bilmekanikere, bilopprettere og lakkerer, sier Bjarne Glad, som også er EURES-ansvarlig ved Nav Harstad. Gjennom EURES-systemet kan vi være behjelpelig med å skaffe potensielle arbeidstakere fra EØS-området, sier han. Da prøver vi å finne arbeidere utenfor våre landegrenser, sier han.

Kurs

– Nav tilrettelegger for mange jobbsøkerkurs ved Folkeuniversitetet i løpet av året. De kalles Kurs i kommunikasjon og jobbsøk. Kursene varer i fire uker. Det arrangeres hos oss seks ganger i året, forteller Gerhard Mundt ved Folkeuniversitet i Harstad.

Folkeuniversitetet var også på plass under jobbtreffet.

– Behovet for å gå på slike kurs er absolutt til stede. Vi opplevde at mange sto uten jobb da Telenor la ned sitt kundesenter i Harstad. Mange hadde stått i jobb lenge, og måtte da starte prosessen med å søke ny jobb. Da har mange behov for å lære seg å skrive cv, og få en veiledning over hvordan er skal søke på jobb, sier Mundt.

Bjarne Glad sier at Nav Harstad kjøper disse tjenester hos Folkeuniversitetet.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere på disse kursene. Arbeidssøkere lærer seg teknikker som kan brukes blant annet til skriving av cv og presentasjonsteknikk i jobbintervju. Under kurset skriver deltakerne daglig jobbsøknader. Noen av kursdeltakerne opplever også å få seg jobb mens de tar kurset, forteller Bjarne Glad.