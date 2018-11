Slik skal de få kontroll på branntilløpene ved Ishavsbyen videregående

nyheter

Torsdag, fredag og mandag gikk brannalarmen etter at det oppsto branntilløp ved Ishavsbyen videregående skole i Breivika. Skolen og dens rundt 600 elever ble evakuert, og alle nødetatene rykket ut.

Brannene har startet i søppelbokser tilknyttet skolens toaletter, og brannene har blitt oppdaget tidlig og slukket av ansatte ved skolen før de fikk utartet.

Hyrer vekter og monterer kamera

Tirsdagen har passert uten hendelser, og det ble gjennomført et stort informasjonsmøte med alle klassetillitsvalgte, kontaktlærere, verneombud, brann og redning og politiet. Skolen tar nå grep for å forhindre flere branntilløp.

– Vi hyrer nå inn en vektertjeneste i noen dager til vi får litt mer kontroll på situasjonen. Vekteren kommer inn i morgen og vil oppholde seg i fellesarealene og følge med. Dette er først og fremst et tryggingstiltak, men også for å få inn en som rent faglig vet hva man skal se etter for å forebygge nye situasjoner, sier rektor Asbjørn Rikardsen.

Skolen er allerede kameraovervåket, men det er ikke kamera i området hvor brannene har oppstått. Det er derfor bestilt inn flere kamera som vil monteres opp så snart de kommer.

Bekymret

Rektoren legger ikke skjul på at hendelsene har skapt mye uro blant både ansatte og elever, og de neste dagene skal det gjennomføres større eksamener ved skolen. Også de foregående dagene har det pågått eksamener når branntilløpene har oppstått.

– De neste dagene skal vi gjennomføre flere omfattende eksamener og er sånn sett noe mer sårbar om det oppstår nye hendelser. Vi håper vi får de foregående dagene er godkjente, på tross av avbruddene, sier Rikardsen, som understreker at det ikke er skolens jobb og finne den eller de som står bak brannene.

– Det er ikke vår jobb å lete etter en syndebukk. Vi bistår politiet med det de trenger, og oppfordrer de som sitter på informasjon om å ta kontakt med politiet.

Ikke oppklart

Lars Lindén, leder ved seksjon for etterretning og forebygging ved Troms politistasjon, forteller at de etterforsker de fire sakene i sammenheng, den fjerde er en brannalarm ble utløst manuelt mandag ved å knuse glasset.

Politiet mistenker at brannene er påsatt, men Lindén ønsker ikke spekulere i om det er snakk om én eller flere gjerningspersoner eller motivet bak ildspåsettelsene.

– Vi ser alvorlig på saken og vil komme til bunns i den. Vi etterforsker saken og da ønsker vi å snakke med folk som kan belyse saken for oss, og har avhørt vitner i saken, uten at jeg vil gå mer i detalj på dette. Saken er ikke oppklart og vi vet ikke hvem som står bak, sier Lindén til iTromsø tirsdag ettermiddag.

Vil komme i kontakt med de skyldige

Lindén håper at folk som sitter på informasjon, eller aller helst de som står bak brannene, vil ta kontakt med politiet gjennom tipstjenestene deres eller via Ungdomsgruppa til Tromsø politistasjon på Facebook.

– Vi imøtekommer gjerne tips, men vil helst høre fra dem som har vært direkte involvert, sier Lindén.