Overgrepstiltale tatt ut mot tidligere statsråd og fylkesmann Svein Ludvigsen

nyheter

I praksis er han anklaget for å ha tiltvunget seg seksuelle tjenester av mindreårige, gjennom sitt verv som Fylkesmann i Troms, for noen år tilbake. Blant annet ved bruk av trusler. Overgrepene skal ifølge tiltalebeslutningen ha skjedd både på fylkeshuset i Tromsø, på hoteller, og i tiltaltes private bopel.

Tiltalen omhandler overtredelser av straffeloven (1902) § 193 ved misbruk av stilling overfor en person i tiden 2011-2014 og misbruk av stilling/tillitsforhold og/eller utnyttelse av psykisk utviklingshemming overfor en annen ved en anledning mai/juni 2014. Tiltalen omhandler også to overtredelser av straffeloven (1902) § 224 første ledd, for å ha utnyttet to personer i sårbar situasjon til seksuelle formål, en i tiden 2011-2017 og en sommer/høst 2014.

Tiltalebeslutningen vil bli oversendt til Nord-Troms tingrett med anmodning om berammelse.

Forsvarer i saken er advokat Ulf Egil Hansen. Bistandsadvokater i saken er advokat Gunhild Bergan, advokat Håvard Flatland og advokat Beate Arntzen, heter det i en pressemelding.

Uansett utfall av rettssaken er dette trist for alle involverte parter, sier fylkesmann i Troms, Elisabeth Vik Aspaker i en pressemelding fra hennes kontor.

Da sedelighetssak ble kjent for knapt ett år siden satte embetsledelsen i verk flere tiltak for sine ansatte hos fylkesmannen. Blant annet ble det holdt informasjonsmøter hvor også bedriftshelsetjenesten deltok.

- Dette har vært en krevende periode for embetet, og ikke minst har de ansatte opplevd dette vanskelig. Saken kunne stille spørsmål ved vår rolle som rettssikkerhetsinstans, sier Vik Aspaker.

Fylkesmannen i Troms har siden varetektsfengslingen bistått politiet. Embetsledelsen har også holdt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD, informert om saken, siden de var Ludvigsens nærmeste overordnede.

Elisabeth Vik Aspaker har tidligere hatt kontakt med Svein Ludvigsen på mange arenaer, derfor valgte hun tidlig i samråd med KMD, å erklære seg inhabil.

- Beslutningen ble tatt da saken ble kjent for oss. Det skulle ikke herske tvil om at politiet fikk tilgang til alle relevant opplysninger.

I lys av denne saken har Fylkesmannen i Troms gjennomgått rutiner for varsling og hvordan de ansatte blir gjort kjent med dem.

- Vi mener embetet har gode varslingsrutiner. Hadde embetet den gangen hatt noen som helst mistanke om lovbrudd, selv om dette gjaldt øverste embetsleder, ville dette umiddelbart blitt tatt opp med ledelsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er vårt fagdepartement. Noe mer enn dette kan vi ikke si, sier Elisabeth Vik Aspaker.