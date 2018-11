En flom av emosjonelle tilbakemeldinger

nyheter

Noen var positive. Men de fleste var ikke overbegeistret over at en av byens samfunnsinstitusjoner fjerner «Harstad» i navnet.

Man skal være varsom med å vektlegge alt folk lirer av seg på internett, hvor trollene herjer fritt og uredigert, sammen med mer seriøse og argumenterende kommentatorer. Men her er et representativt utvalg av det folk skrev:

– Gud hjelpe meg!

– Hva er galt med navnet «Harstad Sparebank»?

– Sprekt navnevalg!

– Navnekomiteen må ha vært på julebord før avgjørelsen ble tatt!

– Aprilspøk?

– Må være en som har hatt lite å gjøre som har fant på navnet. Veldig tungvint navn.

– Triste saker. Her må julebordfeiring virkelig ha tatt overhånd!

– Høres rart ut.

– Sentralbordet: «Velkommen til sparebanken 68 grader nord». Kunden: «Hæ?? Kor e eg kommen sa du?».

– Jaja. Da blir det vel bankbytte!

– Tøft valg av navn! Må si mæ overraska over at folk skal bytte bank, bare på grunn av at man vil ha et litt mer moderne navn en et gammelt traurig navn fra 18-pil og bue. Trur folk bør vurdere korsn krav dæm stille tel banken. Æ vil ha gode renter og flinke rådgivere! Om banken heite Oskar Sylte Sparebank, SNN eller Nordea, så bryr æ mæ katta.

– Hvorfor ikke beholde navnet den bestandig har hatt?

– Ikke bra!!!

– Så...Moskeneshalvøya? Dette navnevalget var kanskje ikke det mest gjennomtenkte?

– Hva er vitsen? Ikke et bedre navn, og masse kostnader på ny logo og markedsføring av navnet!