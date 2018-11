Vil lage egen tube for de reisende

nyheter

Høringen i samferdsels- og miljøkomiteen 10. desember i Troms fylkeskommune skal orientere fylkestinget om hvilke iverksatte og planlagte tiltak Tromsø Havn har på blokka for å bedre tilbudet og fremkommeligheten på havneterminalen.

Den nye havneterminalen har fått kritikk fra flere hold for at hurtigbåtpassasjerene må stå ute og fryse på kaia mens de venter. Styreleder i Tromsø Havn, Jarle Heitmann, har tidligere tidligere foreslått at en ny billettløsning kan forhindre at folk blir stående utenfor terminalbygget for å sikre seg plass om bord på båtene.

Nå foreslår havnesjef Jørn-Even Hanssen at det skal la seg gjøre å sluse passasjerene tørrskodde fra terminalen og nesten helt fram.

Løsning på tube

Hanssen sier til Nordlys (for abonnenter) at Tromsø Havn ser for seg en tubeløsning med heis og rulletrapp ned til hurtigbåtkaia. Derfra skal passasjerene gå videre i en bred landgang med overbygg.

– Med denne løsningen blir det veldig få meter man er eksponert for åpen himmel, sier Hanssen til Nordlys.

Forslaget skal presenteres for havnestyret, og muligens vises fram i den offentlige høringen 10. desember. Hanssen sier til avisa at fasadeendringen vil komme til å koste «noen millioner», og at den vil ta rundt et halvt år å bygge.