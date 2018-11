Dette jobber politiet med søndag

nyheter

Svolvær: E10 Vågeveien. Politiet har i formiddag avholdt promillekontroll. 65 førere kontrollert. Alle edru. tommel opp. En bil har fått kjøreforbud på grunn av dårlige dekk, melder Nordland politidistrikt.

E6: Nord for Mosjøen sent på formiddagen. Trafikkulykke mellom to personbiler. En person i hver bil. Begge kom seg ut av bilene ved egen hjelp. En person klager på smerter i nakken. Nødetatene dro til stedet. Veien delvis sperret, nødetatene dirigerte trafikken. Etter hvert ble begge kjøretøy fjernet, slik at E6 var åpen for fri ferdsel igjen. Det viste seg at den ene bilen hadde kommet litt over i motgående kjørefelt og truffet motgående kjøretøy. Politiet foretok avhør på stedet. Sjåføren som lot bilen havne i feil kjørefelt fikk førerkortet beslaglagt på stedet.

Tromsø: Nødetatene rykket ut til Fjellheisen idet det en innringer meldte om at en paraglider muligens hadde fått problemer i lufta, og var redd for at vedkommende hadde falt ned. Viste seg at alt var ok med paraglider flygeren, melder Troms politidistrikt.

Tromsø: Beruset mann i 20-årene funnet sovende i en bakgård. Ute av stand til å ta vare på seg selv. Innsatt i arrest, melder Troms politidistrikt.