Killie topper lista

De skal slåss om velgernes gunst i det nye storfylket Troms og Finnmark. Som forventet gikk Christine Bertheussen Killie fra Skånland til topps.

– Den viktigste oppgaven for fylkeskommunen er å utdanne ungdommen vår, slik at de får seg jobb i regionen, og legge til rette for infrastruktur som styrker næringslivets konkurransekraft, sier Killie.

Harstadværingene tok følgende plasser: Håkon Rønning Vahl (6), Kjersti Karijord Smørvik (16), Ole Even Andreassen (32), Jørgen Bunk Olsen (45) og Kjetil Figenschou (50).

Troms og Finnmark Høyres fylkestingsliste: