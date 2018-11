Farger kirka oransje

nyheter

Markeringen har pågått siden fredag. Medlemmer av klubben er også til stede med oransje skjerf. Fargen oransje symboliserer en lysere framtid, uten vold mot kvinner og jenter, skriver klubben i en pressemelding.

Internasjonalt driver soroptimistene i Norge blant annet et stort prosjekt i Moldova hvor rundt 15 ungdommer hvert år får bistand fra lokale sosialarbeidere til livsmestring og støtte til livsopphold for skolegang.

De samarbeider også tett med klubber i Moldova om andre prosjekter, som barnehager, rehabilitering av brønner og kurs om vold i nære relasjoner.

Harstad Soroptimistklubb er en del av Soroptimist International.

Den 25. november er FN-dagen for bekjempelse av vold mot kvinner. Internasjonal fagbevegelse benytter i år dagen til å legge trykk på myndigheter og arbeidsgivere for at de skal støtte en sterk og inkluderende ILO-konvensjon mot vold og trakassering i arbeidslivet.

Internasjonal fagbevegelse jobber blant annet med å utvikle internasjonale standarder mot vold og trakassering i arbeidslivet. Dette skjer gjennom FNs arbeidsorganisasjon ILO der Unio er med i arbeidet for å få på plass en ILO-konvensjon mot vold og trakassering i arbeidslivet.

FNs generalsekretær har vedtatt at 25.november skal være dagen da hele verden «farges orange» og skal brukes til aksjoner og bevisstgjøring om vold mot kvinner og jenter. Den orange fargen følger hvert år FNs dag for avskaffelse av vold mot kvinner. FN-kampanjen i år heter Orange the World:#HearMeToo og varer til 10.desember.

Dagen ble opprettet i sammenheng med at FNs bærekraftmål ble vedtatt i 2015. Dette er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Mål nummer fem er å oppnå likestilling mellom kjønnene og styrke kvinners stilling.