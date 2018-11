Dette jobber politiet i Nordland og Troms med lørdag

nyheter

Harstad: Harstad sentrum. Liten hvit og brun hund hensatt ved inngangen til Sjøkanten senter siden kl. 1200 idag. Eier bes melde seg, melder Troms politidistrikt.

Tromsø: Trafikkuhell, ikke personskade. Fører, en mann 18 år og en passasjer, også han mann 18 år. Årsaksforhold skal være glatt, tykt sørpelag i rundkjøringen. De mistet veigrep og kjørte i grøfta, opplyser Troms politidistrikt.

Kistefjell: En rekke meldinger om nødbluss/nødraketter fra området. Undersøkelser fra politiet viste at det pågikk et arrangment i området som benyttet rødt lys for markeringer.

Fauske: To personbiler involvert i trafikkuhell. Seks personer involvert. Skal ikke være personskade. 30 sone på stedet. Politi og ambulanse dro til stedet. Mye tyder på at det var et åpenbart brudd på vikeplikten, meldte Nordland politidistrikt for noen timer siden.

Sandnessjøen: Patruljen har avholdt trafikkontroll. 35 førere kontrollert. Ingen reaksjoner. Fokus på atferd/dokumenter, melder Nordland Politidistrikt.

Nordreisa: Politiet har avholdt promillekontroll på E6 Leirbuktsvingan. 48 kontrollerte. Ingen overtredelser.

Rossvoll: En ung kvinne slapp lørdag morgen med skrekken, etter at hun mistet kontrollen på bilen og havnet i grøfta. Bilen ble liggende på siden. Dette skjedde cirka to kilometer fra Rossvoll mot Buktamoen. Var mye slaps i veibanen da hun mistet kontrollen på bilen, melder Troms politidistrikt.