Superpopulær strand

nyheter

Dette skriver nettstedet avisalofoten.no. Besøket av turister og lokalbefolkning til den svært populære stranda ute i havgapet i vest har økt betydelig.

I et brev til Vestvågøy kommune skriver grendelaget at de kommer med et forslag til å lage en oppstillingsplass for bobiler, muligheter for camping og flere parkeringsplasser.

Dette på grunn av den økte turiststrømmen til Uttakleiv i 2018. Besøket på Uttakleiv økte ifølge grendelaget med 17 prosent fra 2017 til 2018.

Trio satser sparepenger på bilrengjøring: – Skal bli vårt levebrød Å ikke ta vare på bilen kan koste deg dyrt når den skal selges. For noen tusenlapper kan bilen bli som ny.

To kjørt til sykehus med smerter To biler involvert i krasj på Middagsfjellet i Lenvikmarka i Evenes.