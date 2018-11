Navnet på den avdøde er frigitt

nyheter

En mann i slutten av trettiårene er siktet for forsettlig drap i denne saken. Politiet fikk fredag rettens medhold i at siktede blir varetektsfengslet i fire uker, hvorav to av ukene med brev og besøksforbud og en uke i full isolasjon. Det er faren for bevisforspillelse som er begrunnelsen fengslingen.

Bistandsressurser fra Kripos, samt etterforskere fra andre deler av Nordland politidistrikt er i dag ankommet Sortland for å bistå lokalt politi i denne saken. Etterforskningen pågår for fult og vil fortsette med full styrke gjennom helgen.

Meldt savnet

Politiet gjorde torsdag ettermiddag funn av en død mann på en adresse på Sortland. Mannen ble funnet av politiet, som i forbindelse med at avdøde var meldt savnet for et par dager siden, gjorde undersøkelser på adressen. Avdøde er en mann i midten av trettiårene tilhørende i Vesterålen, opplyser politiet. En mann i slutten av trettiårene ble torsdag ettermiddag pågrepet og siktet for forsettlig drap. Siktede ble fremstilt for varetektsfengsling fredag.

Politiet har startet etterforskning og har bedt om bistand fra Kripos som vil være på plass på Sortland i løpet av fredagen. Politiinspektør Per Erik Hagen kan ikke gå inn på detaljer rundt pågripelsen, men opplyser at den var udramatisk.

Større aksjon

VOL fikk tips om en aksjon i Sortland rundt klokka 19.00 torsdag kveld. Store styrker hadde da rykket ut til en boligadresse på Sortland. Etterforskningen er ennå i en tidlig fase og politiets hovedfokus er på dette tidspunktet å samle inn informasjon i saken. Det vil i dag bli gjennomført avhør av en rekke vitner, innsamling av spor og når kriminalteknikere fra Kripos er på plass vil også åstedet bli undersøkt nærmere.

– Siktede er villig til å forklare seg og forklarer seg greit. Politiet kan av etterforskningshensyn ikke gå inn på hva siktede har forklart i avhør. Siktede og avdøde kjente til hverandre, men av hensyn til den pågående etterforskningen kan ikke politiet gå nærmere inn på hvilken relasjon det er snakk om. Politiet er kjent med både siktede og avdøde fra før – uten at de to tidligere har vært involvert i alvorlig kriminalitet, sier Per Erik Hagen fredag ettermiddag.

Ifølge VG har begge to tidligere vært en del av rusmiljøet på Sortland, men begge skal ha kommet seg på rett kjøl de siste årene.

– Han var en rolig og snill mann, sier en venn av offeret til VG.