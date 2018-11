– Her kommer snart et dødsfall

nyheter

Torsdag skal det ha vært nære på. Nilsen la ut et bilde og en tekst på Facebook, som HT fikk tillatelse til å publisere.

Tilfeldigheter

– Nå er det tredje gangen jeg ser denne hendelsen, og denne gangen var det bare tilfeldigheter som gjorde at vi ikke fikk dødsfall på to seks år gamle gutter, skriver han.

Det dreier seg om fotgjengerovergangen som går tvers gjennom krysset Åsveien/RV83 på Sama.

– Vi kom kjørende ned fra Åsveien. Guttene så oss stoppe for vi så dem godt. Men det kunne ikke sjåføren i bilen som kom på hovedveien. Kjøretøyet var en stor og høy amerikaner, med litt mer begrenset sikt.

– Fotgjengerne skulle akkurat til å gå ut i veien. Men den ene gutten ble opptatt av at det kom en lyd fra bremsen min, og ble stående og se på meg. Heldigvis holdt de hverandre i hånden, slik at den andre gutten bare fikk bare tatt et enslig steg ut i veien, da bilen rundet hjørnet.

Noe må gjøres

– Sjåføren oppdaget guttene etter å ha passert gangfeltet og stoppet opp. Tror han var redd og lykkelig for at han ikke ble en drapsmann.

– Jeg er sikker på at det en gang vil skje noe i det krysset. Å lage hinder for ungene med omvei vil ikke fungere. Her må noe annet til og det raskt, mener han.

– Så jeg ber om at noen kan ta tak i dette snarest. Vi må sørge for tryggheten til de små, og legge til rette for at trafikantene lett kan se dem, konkluderte Nilssen.

