Kjørte to ganger uten gyldig førerkort

Både 3. og 5. juli i sommer førte han personbil langs fylkesvei 131 i Ibestad, til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort for vedkommende gruppe av motorvogner, konkluderer politiet.

Mannen ble av politimesteren i Troms ilagt 10.000 kroner i bot. Den er ikke betalt. Nå har påtalemakten tatt ut tiltale mot mannen. Betaler han ikke, må han møte i Trondenes tingrett 20. desember. Der kommer aktor Ester Karen Mørtsell sannsynligvis til å foreslå en skjerpet reaksjon på 12.000 kroner i bot, subsidiært 24 dager i fengsel. Dommerfullmektig Markus Arentsen leder forhandlingene.

