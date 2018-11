Teknisk feil på hurtigbåten - passasjerene måtte ta buss til Harstad

nyheter

Onsdag morgen ble hurtigbåtavgangen fra Tromsø til Harstad innstilt på grunn av teknisk feil på Kistefjell. Det ble også satt opp buss til og fra Finnsnes, forteller Troms fylkestrafikk.

Det er uklart hvilke følger feilen får for trafikken ut over dagen og resten av uken. Harstad Tidende har forsøkt å nå Boreal for kommentarer uten hell. Vi oppdaterer når vi hører noe.

Kistefjell måtte sist kansellere avgang 5. juli. 4. juni ble båten slept til kai. Tidligere på året var båten ute av spill etter problemer med en propell.

