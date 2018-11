Slik foregikk oppussingen av Maistua i Harstad

nyheter

Før det hadde han konstatert at de befant seg på et veldig fint sted. Utsikten over Harstad imponerte ham og teamet hans.

Maistua var kanskje Norges minst besøkte DNT-hytte. Det ville TV3-prosjektet gjøre noe med.

– Vi har hevet takhøyden, satt inn nye vinduer, ny kledning og nytt tak. Innvendig har blitt mer funksjonelt til turistformål. Nå er det ordentlig tilrettelagt for å kose seg. Det er peis, sengeplasser og deilige dyner, sa Halvor Bakke.

Minst 200 turglade mennesker ville oppleve reåpningen av Maistua i september. En av deltakerne var John Inge Mikalsen. Etter å ha sett hvordan sluttresultatet ble, tror han at hytta bli mye brukt i fremtiden.

– Jeg har overnattet mange ganger på Maistua tidligere, og nå er det blitt et seksstjerners hotellrom, sa Mikalsen.

Torsdag ser du sesongens siste episode av Eventyrlig oppussing fra DNT-hytta i Harstad.

Les også: – Maistua har blitt et seksstjerners hotellrom