Proffer og amatører i Skånland kirke

Av de 11 sangene som koret skal framføre, er 8 arrangert av Arne Dagsvik. Fire av arrangementene er laget spesielt for denne konserten der de fire musikerne Erika Toth, Tor Johan Bøen, Runa Bergsmo og Magne Andreassen akkompagnerer. Den femte profesjonelle musikeren er sopranen Luitgard Kühne som også synger i koret.

Dirigent Ommund Rolfsen forteller at publikum vil få høre et fyldigere kor enn tidligere siden det nå teller omkring 20 sangere.

– Skånland Sangkor byr på en julekonsert hvert år på denne tida. Det som gjør det mulig for oss å samarbeide med profesjonelle musikere, er støtten vi får fra Kultur i Troms, Musikk i Nordland og Aktivitetsmidler for kor. Billetten inkluderer også kaffe og kaker etter konserten, og i forhold til prisen, mener jeg at dette er den beste julekonserten man kan få.

Fikk filmstøtte Relation04 Media AS har fått 500.000 kroner fra Sparebank 1 Nord-Norges Samfunnsløfte til kinolansering av familiefilmen «Kamel».