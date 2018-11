Her er de 41 som stiller på Ap-lista i Harstad, og de har laget et nytt slagord

nyheter

«Vi vil stille opp for Harstad» blir slagordet til Harstad Arbeiderparti de neste fire årene.

– 14. november vedtok et fullsatt medlemsmøte et ambisiøst og konkret program som er tuftet på at fellesskapet stiller opp når du trenger det. De sosialdemokratiske verdiene som ligger i å dele på godene og ha like rettigheter gjennomsyrer programmet. Dette kommer spesielt frem i et helt kapittel om boligpolitikk. Trygg og sunn økonomistyring er et fremhevet kapittel i programmet. Ellers er by og land ivaretatt. Næringspolitikk, kultur, barn og unge samt helse og sosial har også fått mange gode konkrete tiltak, heter det i en pressemelding fra partiet.

28 på nominasjonslista Harstad Senterparti har nylig avholdt nominasjonsmøte i forbindelse med kommunevalget neste år. Nominasjonskomiteen la fram ei liste på 28 navn.

Ordførerkandidat er Kari-Anne Opsal. Hun ble valgt på et tidligere medlemsmøte. Opsal er sammen med Trond Heide Henningsen, Sigrid Ina Simonsen og Kjetil Bjørklund de kumulerte på listen.

– Listen for øvrig ble i møtet omtalt som en spennende, god og variert, med noe nytt og noe gammelt. Vi mener å ha fått frem rimelig god bredde i folket i denne listen.

Dagens harstadordfører, Marianne Bremnes, er ikke på listen. Hun meldte i juni 2018 at hun ikke er aktuell.

Se alle navnene: Her er de 32 nominerte Høyre-kandidatene til kommunevalget - Flere på listen som representerer en fornyelse av Harstad-politikken.

Listekandidater kommunevalget 2019:

1. Kari-Anne Opsal, 1967, Hinnsteinveien 29, 9415 Harstad, jurist/universitetslektor - ordførerkandidat

2. Trond Heide Henningsen,1973, Vikaveien 7, 9402 Harstad. Økonomirådgiver

3. Sigrid Ina Simonsen, 1983, Hans Egedesgate 44, 9406 Harstad. Reservoaringeniør/fylkesråd

4. Kjetil Bjørkelund, 1950, Rollnesveien 4B, 9406 Harstad. Pensjonist

5. Else Marie Stenhaug,1970, Markveien 12, 9407 Harstad. Daglig leder

6. Tom Einar Karlsen, 1981, HF Giævers gt 3 B, 9404 Harstad. Organisasjonsarbeider,

7. Stine Flermoen, 1969, Radioveien 2, 9405 HARSTAD. Lærer

8. Leif Lysvik, 1954, Stalheimveien 53 9403 HARSTAD. Førstelektor

9. Silje Kristine Kolloen, 1984, Bergsengveien 54 9404 HARSTAD. Arealplanlegger

10. Frank Eilertsen, 1959, Jørns gate 18 9405 HARSTAD. Rørlegger

11. Samira Mohammed, 1998, Bjørklia 3 c 9404, Harstad. Student

12. Edvin Langstrand, 1956, Østenbekkveien 69, 9403 Harstad. Bussjåfør

13. Kirsten Slagstad, 1963, Hammarveien 12, 9425 SANDSØY. Gårdbruker

14. Knut Steen Henriksen, 1947, Hamneset 104, 9404 HARSTAD. Pensjonist

15. Barbro Hætta, 1972, Reirstubben 7, 9403 HARSTAD. Overlege

16. Eskil Remme Kleven, 1973, Grønnebakkan 8, 9408 HARSTAD. Avdelingsleder

17. Guro Rue Johnsen, 1991, Hamneset 169 9404 HARSTAD. Rådgiver

18. Kenneth Mågø, 1971, Gartneriveien 3 9414 HARSTAD. Miljøarbeider

19. Tone Rubach, 1980, Nordsandveien 27 9425 SANDSØY. Gårdbruker

20. Trond Viggo Opdal, 1968, Krøkebærveien 19 A, 9403 Harstad, Offiser

21. Linda Solheim Martinsen, 1985, Trollvassbakken 4, 9405 Harstad. Avdelingsleder

22. Kai Ove Ludviksen, 1985, Gullhauggt 3, 9406 Harstad. Student

23. Heid-Randi Nilsen, 1961, Solgryveien 14 c 9404 Harstad, Pensjonist

24. Morten Erik Norwich, 1953, Grønnliveien 25 b, 9409 Harstad, Pensjonist

25. Hans Kristian Skogly 1967, Tjeldsundveien 1041, 9430 Sandtorg. Konsulent

26. Benedicte Mauseth, 1988, Blåskjellveien 21 B, 9414 HARSTAD, Miljøterapeut

27. Andreas Hay, 1976, Rundeveien 10, 9415 Harstad. Vernepleier

28. Elsa Floer, 1942, Nordvikveien 102, 9419 Sørvik, Pensjonist

29. Stein Slettbakk, 1960, Vinsjveien 5, 9411 HARSTAD. Meierist

30. Unni Birgitte Worum, 1950, Nergård, 9426 Bjarkøy, Pensjonist

31. Bjørnar Ertsås Olsen, 1961, Vestnesveien 17, 9426 Bjarkøy. Fagleder

32. Liv Finjord, 1968, Myrlundveien 9, 9406 Harstad, Sykepleier

33. Svein Arne Laukli, 1943, Havnegt 18, 9405 Harstad. Pensjonist

34. Lisa Arvida Angell, 1982, Bessebostadveien 46, 9420 Lundenes. Adjunkt

35. Øistein Jacobsen, 1944, Melvikveien 93 9419 Sørvik. Pensjonist

36. Hege Anita Karlsen Bakken, 1971, Kattebakken 5, 9411 HARSTAD, Jobbspesialist

37. Hans Viktor Øye, 1951, Berglundveien 16B, 9403 Harstad, Pensjonist

38. Finn Arild Berge, 1955, Liveien 13 F, 9411 HARSTAD, Tilsynsingeniør

39. Sylvi Berg, 1964, Storgt 4, 9405 HARSTAD. Rektor

40. Arne Kaspersen, 1946, Leirvåg Søndre 218, 9426 BJARKØY, Pensjonist

41. Frode Jacobsen, 1967, Reirstubben 7, 9403 HARSTAD, Consumer Marketing Manager