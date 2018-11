Oljetanker må graves opp

nyheter

Miljødirektoratet oppfordrer derfor at alle oljetanker som ikke lengre brukes, tømmes og fortrinnsvis graves opp.

Miljødirektoratet har estimert at det i dag er om lag 270.000 nedgravde oljetanker i Norge. De fleste av disse ble gravd ned for mange år siden, og den gjennomsnittlige levetiden på en oljetank (enten den er laget av plast eller stål) er i ferd med å gå ut. Det betyr at sjansen for at det skal gå hull på tanken og innholdet skal sive ut i grunnen, er stor.

Har man ikke fått oljetanken ordentlig tømt (av et profesjonelt firma), er det som regel mellom 100 – 300 liter olje igjen på tanken. Går det hull på tanken, kan dette sive ut i grunnen. I verste fall vil dette trekke ned og forurense jordsmonn, grunnvann og husets grunnmur. Hvis dette skjer, må huset som regel rives og hele grunnen må miljøsaneres, melder HRS Husholdning på sine nettsider.

Det er huseier som er ansvarlig dersom det går hull på en oljetank og dette forurenser.

- Hvem er ansvarlig?

Det er også huseier som er ansvarlig, selv om huseier nettopp har kjøpt eiendommen og ikke visste om oljetanken. Dette gjelder også oljetanker som ikke er nedgravde.

De aller fleste forsikringsselskaper dekker ikke forurensning fra oljetanker. Derfor blir huseier personlig økonomisk ansvarlig dersom en oljetank lekker og forurenser.

Eksempler viser at oljeskade på hage og jordsmonn kan koste rundt 200.000 kroner og oppover. Skulle det bli skader på bolig, viser eksempler på at kostnaden fort er 600.000 og oppover.

Er grunnmuren infisert og boligen må rives, kan kostnadene komme på flere millioner. Skulle man være riktig uheldig at oljen har forårsaket skade på naboen eiendom, bolig eller i kommunens avløpsnett, kan man risikere å måtte betale for alle de skadene oljen fra din eiendom har påført andre. (kilde: oljefri.no)

Hvordan fjerne en oljetank?

Å gjøre hele jobben selv, er ingen god ide.

Skulle en forurensning oppstå når oljetanken tømmes og graves opp, har fagfolkene papirene i orden og fikser eventuelle forurensninger.

I tillegg krever vi, Hålogaland Ressursselskap, et gassfrisertifikat fra alle som ønsker å levere en oljetank. Denne får du kun ved at profesjonelle firma tømmer og vasker oljetanken.

HRS tar ikke imot oljetanker hvor eier ikke kan framlegge et slikt sertifikat, melder HRS Husholdning på sine nettsider.